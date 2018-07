Eine ungewöhnlich große, schwarzbraune und sicherlich sehr harte Nuss liegt in der Vitrine. Genau genommen handelt es sich um eine Doppelnuss – zwei längliche, erdnussförmige Gebilde, groß wie Hasen, die um die Mitte herum zusammengewachsen sind. Unter welchen Umständen ein Exemplar dieser Art, des größtes Pflanzensamens unter der Sonne, vor 300 Jahren von einer Palme auf den Seychellen auf einen Dachboden in Halle gelangte, wissen wir nicht. Das Ziel ihrer Reise ist jedoch seit einigen Jahren wieder am selben Ort zu besichtigen: in einem Museum, in dem sich die Schöpfungen der Natur und des Menschen, Fischgerippe und Fachwerkmodell, Koralle und Kunst, Doppelnuss und Doppelporträt aufs Herrlichste spiegeln – ein Museum der Welt in einem einzigen Zimmer.

August Hermann Francke, der Hallenser Pietistenführer, Universalgelehrte und große Pädagoge, legte 1698 den Grundstein zu der Kunst- und Naturalienkammer, wie sie sich in dieser Größe und vor allem Vollständigkeit nirgends sonst in Deutschland erhalten hat. Im 19. Jahrhundert vernachlässigt und zur Wende bereits weitgehend verwahrlost, grenzt es seinerseits an ein Wunder, dass diese Wunderkammer von den Originalexponaten bis zu den Sammlungsschränken fast vollständig wiederhergestellt werden konnte. Betritt man den Raum mit den knarzenden Dielen und dem Sphärenmodell in der Mitte, ist man schon gefangen von der Neugierde, der Begeisterung und dem unbedingten Glauben an Gott und die Wissenschaft, die die Väter dieser Sammlung bewegten.

Im 17. und auch noch im frühen 18. Jahrhundert stellte man sich die Welt zwar groß, doch nicht unendlich vor. Ein exemplarisches Abbild des irdischen Kosmos zu schaffen war einer der beherrschenden Gedanken der Barockzeit. Daher das bunte Gemenge aus Gefundenem und Gemachtem, aus Schönem und Groteskem, die Steine und Mineralien, Schiffsmodelle, Tier- und Menschenembryonen, Totenmasken, Walfischknochen, Schwerter, Seidenschuhe, das preußische Familienporträt, die Holzkochlöffel, Thorarollen, tätowierten Fische und das Krokodil, das von der Decke hängt. Wer es sich leisten konnte, begann die Welt im Kleinen in einer Kammer oder, wie in Halle, auf dem Dachboden nachzubauen.

Die heutigen Spezialmuseen für Technik, Völkerkunde, Botanik, vor allem aber das Kunstmuseum haben ihren Anfang in den Wunderkammern. Diese waren die ersten systematisch angelegten Kollektionen, wenn auch nur wenigen zugänglich und weit vom öffentlichen Museum des 19. Jahrhunderts entfernt. Mit der fortschreitenden Ausdifferenzierung der Disziplinen konnte man einerseits mit dem Durcheinander auf engstem Raum nichts mehr anfangen; zum anderen erhob die Aufklärung die Kunst zu Ausdruck und Inbegriff des Menschen überhaupt, nämlich seiner Freiheit. Die Kunst sollte folglich nicht in schummrigen Kammern studiert, sondern in öffentlichen Palästen gefeiert werden und deren Besucher zu freien Wesen bilden.

Die Sammlung diente einst der Anschauung im Schulunterricht

Francke verfolgte seinerzeit eines der ehrgeizigsten pädagogischen Projekte des 18. Jahrhunderts: ein Waisenhaus nebst angegliederter Lateinschule. Jeder Spross seiner Anstalt, und kam er aus der Gosse, sollte nicht ohne gründliche Bildung entlassen werden. Um das zu erreichen, forderte er ehrfürchtigen Gottesglauben, strengste Zucht und das Lernen an Realia, also konkreten Gegenständen. Die Idee einer solchen Realschule stammte zwar nicht von ihm, sondern von seinem ebenfalls in Halle tätigen Zeitgenossen Christoph Semler; Francke weitete den Anschauungsunterricht aber von den technischen auch auf die theologischen, naturkundlichen und geografischen Klassen aus. Daher brauchte er Rara und Realia aus den unterschiedlichsten Bereichen.

Die glänzenden Kontakte, die Francke zu pietistischen Missionaren in den entlegensten Gebieten der Erde hatte, erleichterten manche Erwerbung. Das meiste bekam er umsonst, geschickt von ehemaligen Schülern und Weggefährten. So auch das "Paar stachlichte Poenitenz-Pantoffeln", die der Missionar Benjamin Schultze aus Indien nach Halle übersandte. In einem ausführlichen Bericht informiert er über die Herkunft dieses eigenartigen Büßerbrettes auf vier Stelzen, aus dessen Oberfläche Nägel ragen. Ein indischer Heide habe ihm geklagt, wie er bisweilen von einem seiner Götter heimgesucht werde: "und dieser Gott zwinge ihn sodann, auf höltzernen Pantoffeln voll spitziger Nägel zu tantzen." Der Missionar wusste Abhilfe. Er empfahl dem Sünder Bekehrung nebst christlichen Gebeten und erleichterte ihn von seinem Marterinstrument. Die Christenheit war um ein Schaf reicher, und Francke bekam das rare Stück für seine Sammlung.

Beschreibungen sucht man in Halle vergeblich. Doch ungeordnet wirkt hier nichts. Auf der einen Seite des acht mal vierzig Meter messenden Saales sind die Fundstücke aus der Natur aufbewahrt, Naturalia genannt. Ihnen stehen die Artificialia gegenüber, also jene Dinge, die von Menschenhand gemacht sind. Die kleineren Exponate stehen in den 18 Vitrinenschränken, die meist kunstvoll angemalt. Sie sind das Werk des Malers und Wissenschaftlers Gottfried August Gründler, der das ursprüngliche Sammelsurium nach Franckes Tod im Jahr 1727 in eine wohlkatalogisierte Sammlung überführte. Für die Schränke malte er jeweils ein Emblem auf den Zieraufsatz. Ein menschlicher Torso aus Blüten, Knospen und Zweigen weist den Schrank mit der Seychellen-Nuss als Abteilung für Pflanzen aus. Kunst verweist hier auf Natur, und die Natur ist selber Kunst. Womit auch ganz ohne Erklärungen, durch schiere Betrachtung ihrer schwarzbraunen Schönheit, die härteste Seychellen-Nuss geknackt wäre.