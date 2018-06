Bei manchen Urlaubszielen wissen Kinder sofort, was sie erwartet: In der Serengeti wohnen gefährliche Löwen, in Disneyland riesige Mäuse. Schwieriger wird es, wenn die Reise etwa an die Nordsee geht. Wer Glück hat, entdeckt vielleicht mal einen Seehund, der sich auf einer Sandbank aalt. Dass in der Nordsee aber auch Seesterne leben, die mit dem Bauch essen, und Muscheln, deren Schalen so scharf sind wie ein Schwert, erfährt man durch die Lektüre des neuen Buches Watt für Entdecker. Geführt von der Hauptfigur, einem Jungen mit Strubbelhaar, ergründet der Leser viele Geheimnisse: Warum ist die Scholle platt? Wie kann die Pilgermuschel ohne Kopf leben? Wieso haben Schnecken Zähne auf der Zunge? Dazu zeigen Fotos in Großaufnahme, was sonst oft unbeachtet durch Sand und Schlick kriecht: Eine Krabbe schwingt ihre Kneifscheren, ein Köcherwurm gräbt seine Wohnröhre. Nicht der possierliche Seehund steht im Fokus des Buches. In klarer, kindgerechter Sprache leiten die Autorinnen Kinder an, in Sandhaufen zu stöbern und beim Strandspaziergang auf Nixentäschchen oder vertrocknete Seenadeln zu achten. Und wer lieber auf seinem Badelaken liegen bleibt, kann eine Abenteuergeschichte über die Nordsee lesen.

Das Leben nicht im Wasser, sondern auf dem Wasser erklärt ein neuer Hausbootführer für Kinder. Die Schiffe sind zwar kaum schneller als Spaziergänger am Ufer, es müssen keine Segel gehisst, keine Eisberge umschifft werden. An Bord ist trotzdem viel zu tun: Das Buch Ab aufs Wasser! Spaß für Kids auf Hausbooten und anderen Schiffen zeigt, was Kinder hier alles ausprobieren und beobachten können und welches Vokabular ein Skipper benutzt. So erfährt der Leser, dass der Heckfender das Ruderblatt schützt und Taue an der Klampe befestigt werden. Er lernt, vorwärts zu schleusen, abwärts zu schleusen, mit der Pinne zu steuern und Leinen aufzurollen. Und wer gerade keine Schicht an Deck hat, kann sich von Zeichenanleitungen zu maritimen Buntstiftgemälden inspirieren lassen. Ein Grundkurs für junge Seeleute mit zahlreichen Illustrationen – vor allem für Kinder, die sich zum Geburtstag auch Technikbaukästen oder Spielzeug-Gabelstapler wünschen.

Urlaubsideen für gleich zwei Generationen liefert das Buch Erlebnisurlaub mit Kindern: Korsika. Weil Ferien oft entweder den Kindern Spaß machen, aber die Eltern langweilen, oder umgekehrt zu Besichtigungstouren für Erwachsene werden, bei denen der Nachwuchs murrt, führt der Band 40 Ausflüge für die ganze Familie auf: vom Bad unterm Wasserfall bis zur Wanderung auf mittelalterliche Zitadellen, vom Schildkrötenpark bis zum Felslabyrinth. Lesen müssen in diesem Fall allerdings die Erwachsenen. Oft sind die Sätze komplex, die Erklärungen langatmig. Da nützt es wenig, dass einige Passagen von einem Comic-Schwein im Piratenhemd vorgetragen werden. Manche Tipps sind zudem in anderen Reiseführern zu finden oder banal. Dass Kinder gern Kälbchen streicheln oder durch Schießscharten schauen, wissen Eltern auch ohne ein Buch. Hilfreich ist der Band trotzdem, weil er kategorisiert. Er listet genau auf, welcher Ausritt, welche Klettertour oder Stadtbesichtigung sich für welche Altersgruppe eignet. Detailgenau weist er den Weg und zeigt, wie vielseitig selbst eine Reise mit Kleinkind sein kann.

Die Frage, was am Urlaubsort zu sehen oder zu tun sei, stellt sich nach diesen Büchern jedenfalls nicht mehr; weder für Kinder noch für Erwachsene. Zumindest wenn man auf Hausboottour geht, an die Nordsee oder nach Korsika fährt. Es muss nicht unbedingt die Serengeti sein.