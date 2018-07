Es ist das Gegenteil einer Jubiläumssitzung: In der Nähe des Alexanderplatzes haben sich sieben Leute mit drei MacBooks lose um einen Tisch verteilt, in einem Konferenzraum, der den spröden Charme von Pressspan-Tischplatten, Betonwänden und Fensterfronten in Alufassungen verströmt. Hier geht es jetzt um die erste Dekade Zentrale Intelligenz Agentur, eines Netzwerkes selbst erklärter Alleskönner. In den letzten zehn Jahren verfassten sie Sachbücher, schrieben Zeitungskolumnen und Trendletter, organisierten Kultur-Events. Ein Foto aus der Anfangszeit wird herumgereicht, manche der ZIA-Gründer kennen es noch gar nicht. Da sitzen sie auf Bierbänken vor der Gaststätte Prassnik in Berlin-Mitte. Wenn es überhaupt einen Entstehungsort der ZIA gebe, einer virtuellen Firma schließlich, dann das Prassnik, meint ZIA-Mitbegründerin Kathrin Passig.

Eine Agentur "light" fand im Prassnik ihre ersten Formen. Ein gemeinsames Büro gab es nie, dafür Visitenkarten, Mailadressen und vor allem die Homepage: Da wird die ZIA als Werbe-, Literatur- und überhaupt Medienagentur zugleich positioniert. "Die ZIA entwickelt aus intellektuellen Obsessionen geschmeidige Kulturformate", umreißt ein Slogan das Ganze, ein Statusbalken zeigt Weltherrschaftsanteile, vier Prozent. Die ironische Spielart einer Agentur also? "Wir spielen mit ironischem Abstand in der Wirtschaft mit", hieß es in den Anfangsjahren, "das mag man subversiv nennen, aber wir sind natürlich auch ein Teil des Systems." Mit abstrusen Veranstaltungsformaten wie der "letzten langen Nacht der Popliteratur" und den "Berlin Bunny Lectures" geriet die ZIA in die Zeitungen. "Ja ist denn das überhaupt noch handfester Kapitalismus oder nur ein Telespiel mit Bonuslevel?", fragte die taz.

In einem Interessennetz aus Design, Technik, Literatur und Werbung lavierte die ZIA sich zwischen Kultur und Kommerz hindurch. Beinahe zur Havarie kam es für die ZIA nach 2006, eigentlich einem Erfolgsjahr: Dem Blog riesenmaschine.de, Hausblog der ZIA, wurde der Grimme Online Award verliehen, Kathrin Passig gewann mit ihrem Text Sie befinden sich hier den Bachmann-Preis – und trug bei der Preisverleihung ein T-Shirt mit dem Logo der ZIA, ein Computer mit nur drei Tasten, darauf die Initialen der Agentur. Weil in den Jahren zuvor ebenfalls ZIA-T-Shirt-Träger in Klagenfurt Preise gewonnen hatten, setzte in den Feuilletons ein Rumoren ein: Es schien, als würde der Bachmann-Preis und überhaupt der Kulturbetrieb gerade von der ZIA unterwandert – fast als hätte der Weltherrschaftsbalken auf der Homepage, diese bewusst zu hoch gegriffene Behauptung, eine Wirkung und als sei ein erklärtes Ziel der ZIA-Mitglieder gewesen, Warten der Hochkultur zu kapern.

Im Konferenzraum hingegen wird aufgezählt: "Goethe-Institut, Bundeskulturstiftung, Nationaltheater Mannheim, was war da noch..."; alle hätten sie "was mit Subversion" von der ZIA gewollt, das Nationaltheater ein Erfolgsstück, das Goethe-Institut ein Event. Dieser Interessensturm habe die ZIA beinahe von ihrem ironischen Schlingerkurs abgebracht, sie habe zur "Subversionsfolklore" werden können – nichts schlimmer als das für eine Firma, die mit einem Bein in der Zukunft steht, ihre Zeitungskolumnen Das nächste große Ding nennt und sich auf die Fahnen schreibt, die Arbeitswelt zu revolutionieren, "das ganze Gerümpel, was noch aus dem letzten Jahrhundert an Konzernstrukturen und Papas alter Arbeitswelt herüberragt", wie Holm Friebe es ausdrückt. Allgemeingültigkeitsansprüche werden dann – ganz unrevolutionär – aber doch nicht gehegt. "Die Idee war immer, jeder soll selbst rausfinden, wie er am besten funktioniert. Hauptsache, dass die Arbeit gemacht wird und dass die Deadlines eingehalten werden. Und das war’s." Hier setzen Kritiker an der ZIA an. Nur weil sie keine Festanstellung bekommen hätten, würden die ZIA-Mitglieder jetzt diese freien Formen preisen. Oder genau umgekehrt: Wenn man erst mal Erfolg habe, sei es ja einfach, die Festanstellung zu verdammen und die nächste Stufe des Kapitalismus auszurufen. Die ZIA hält beidem die Begeisterung für die Sache als Antriebskraft entgegen. Philipp Albers: "Eigentlich war der Spirit immer: Jetzt muss auch mal ein neues Spielzeug her."

2009 war das Spielzeug grüner Schleim in Dosen, als die ZIA, auf Einladung des Goethe-Instituts übrigens, in New York eine Veranstaltung lang die "slime economy" ausrief – Kommentar der ZIA zur Finanzkrise und eine Art Abschiedstournee der ZIA in ihrer bisherigen Form. Danach trat Kathrin Passig aus, Jörn Morisse ebenfalls, wegen "künstlerischer Differenzen". Friebe schiebt ein Programmheft quer über den Tisch, nun arbeite die ZIA kundenorientierter. Für die Firma Daimler kuratierte sie im letzten Jahr einen Trendworkshop, dieses Jahr findet das Ganze schon eine Etage höher, auf Vorstandsebene statt. "Da fällt man auch schnell die Treppe hoch, bei Daimler", meint Friebe. Wo ist denn da die ironische Distanz der Anfangszeit geblieben? Vielleicht in dem Krokodilkostüm, das Kathrin Passig neulich bei einem Karrierevortrag trug, "damit die Kulturwissenschaftler der Uni Gießen, wenn sie schon nicht zuhören, zumindest visuell vermittelt bekommen, dass man, wenn man seinen Beruf geschickt wählt, ab und zu zu Karrierevorträgen eingeladen wird. Und niemand kann einen daran hindern, das im Krokodilkostüm zu tun." Die Freiheit, ein Krokodilkostüm zu tragen.

Jörn Morisse, der zweite Aussteiger, hat seinen Arbeitsplatz zurzeit in einem kleinen Büro, das in Redaktionsräumen der Jungle World aus dem Flur mit den Archivregalen abgeht. Sein Buchprojekt Never get old? widmet sich dem Prototyp der unbedingten Freiheitsliebe: In die Jahre gekommene Popmusiker werden zum Altern befragt. Die ZIA hingegen spricht sich mit ihren zehn Jahren jegliche Alterung ab – außer wenn Kathrin Passig einen Blick auf die Technik wirft: "Wie haben wir je ohne Google-Docs gearbeitet, es gab ja noch nicht mal einen brauchbaren Chat." Mehr Nostalgie erlaubt sich niemand. Historisierung wäre wahrscheinlich genauso schrecklich wie Folklorisierung, und eigentlich ist ja auch alles gleich geblieben: "Die Leute haben irgendwo ihre Schreibtische stehen."