Was für ein Tag. Erst wurde alles gut. Mit den USA. Mit den Börsen. Mit meinem Geld. Ehrlich gesagt, war ich ziemlich erleichtert, als Präsident Barack Obama am Wochenende einen Kompromiss im Schuldenstreit in Aussicht stellte. Die Vereinigten Staaten dürften also aller Wahrscheinlichkeit nach vorerst nicht insolvent werden. Aus Faulheit und auch, weil ich ein wenig auf genau diesen Ausgang hoffte, hatte ich mich nicht von meinen Aktien und Zertifikaten auf den Dax getrennt. Glück gehabt, der Absturz blieb aus , stattdessen ging es erst einmal leicht nach oben.

Aber um welchen Preis? In den USA bleibt alles wie gehabt. Man macht zunächst mehr Schulden und vertagt die Lösung der eigentlichen Probleme auf einen politisch angenehmeren Zeitpunkt: auf später. Und weil Steuererhöhungen praktisch nicht durchsetzbar sind, die sozial Schwachen sich aber gegen Kürzungen kaum wehren können, wird was geschehen? Genau! Das Handelsblatt hat zwei sehr aufschlussreiche Kurven gegeneinandergestellt : Staatsschulden und Unternehmensgewinne.

Chronik der US-Schuldenkrise Chronik der Krise: Kongresswahlen 2010 2. November 2010: Bei den Kongresswahlen erobern die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus mit dem Versprechen, die Staatsausgaben deutlich zu verringern und das Haushaltsdefizit zu reduzieren. 19. Februar 2011: Das Repräsentantenhaus verabschiedet einen Haushaltsentwurf, der Kürzungen von 61 Milliarden Dollar im Vergleich zum Vorjahr vorsieht. Der von Demokraten kontrollierte Senat stoppt den Plan wenig später. 09. April 2011: In letzter Minute wenden Obama und die Spitzen des Kongresses einen Haushaltsnotstand ab. Der Budget-Entwurf sieht für das laufende Fiskaljahr Kürzungen von 38 Milliarden Dollar vor, die höchsten in der US-Geschichte. 13. April 2011: Um den Schuldenberg langfristig abzutragen, schlägt Obama Einsparungen von vier Billionen Dollar über die nächsten zwölf Jahre vor. Vize-Präsident Joe Biden soll einen Kompromiss mit den Republikanern ausloten. Grenze erreicht 9. Mai 2011: Die Republikaner im Repräsentantenhaus stellen eine zentrale Forderung auf: Sie wollen einer Anhebung der Verschuldungsgrenze nur zustimmen, wenn die Staatsausgaben im selben Umfang gekürzt werden. 16. Mai 2011: Die USA erreichen die gesetzlich erlaubte Schuldengrenze von 14,3 Billionen Dollar und dürfen sich kein frisches Geld mehr leihen. Mit Sondermaßnahmen kann das Finanzministerium bis 2. August noch Mittel auftreiben, um seine Rechnungen zu bezahlen. 23. Juni 2011: Die Republikaner erklären die Gespräche unter Führung von Biden offiziell für gescheitert. 10. Juli 2011: Ein Treffen im Weißen Haus von Obama mit den Spitzen des Kongresses bleibt ergebnislos. 14. Juli 2011: US-Notenbankchef Ben Bernanke ruft beide Seiten zu rascher Einigung auf. Die Rating-Agentur Moody’s droht mit niedrigerer Kreditwürdigkeit. 17. Juli 2011: Die Fraktionschefs der Republikaner und Demokraten im Senat, Mitch McConnell und Harry Reid, arbeiten am „Plan B“. Er sieht vor, Obama die Vollmacht zu erteilen, die Schuldengrenze bis zur Wahl im November 2012 in drei Schritten anzuheben, ohne dass die Republikaner der Erhöhung ausdrücklich zustimmen müssen. Krisentreffen 18. Juli 2011: Obama droht den Republikanern mit einem Veto, sollte der Kongress einen republikanischen Haushaltsplan billigen, der eine Anhebung der Schuldengrenze bei drastischen Einsparungen vorsieht. 19. Juli 2011: Die "Bande der sechs", sechs einflussreicher Senatoren, stellt einen Plan vor, der Einsparungen von 3,75 Billionen Dollar in den kommenden zehn Jahren vorlegt. Zusätzlich sollen 1,2 Billionen Dollar eingenommen werden. 21. Juli 2011: Obama und der republikanische Präsident des Repräsentantenhauses, John Boehner, beraten über einen Plan, das Defizit binnen zehn Jahren über drei Billionen Dollar zu kürzen. 23. bis 31. Juli 2011: Mehrere Krisentreffen, an denen zum Teil auch Obama teilnimmt, führen trotz eindringlicher Appelle des Präsidenten wie auch von Wirtschaftsführern zu keinem Durchbruch im Schuldenstreit.

Beide haben Rekordniveau erreicht, und auf verschlungenen Wegen helfen die miesen öffentlichen Finanzen den Firmen auch noch zusätzlich: Rote Zahlen im Staatsetat schwächen den Dollar, der niedrige Kurs stützt die Exporte; dazu sind auch die krisenbedingt geringen Zinsen gut für die Aktionäre. Von den niedrigen Steuern für die Superreichen gar nicht zu reden. Botschaft: Je schlechter es dem Staat geht, desto besser für die Unternehmen.

Na ja, ganz so überzeugend war diese Logik dann doch nicht. Schon bald nach der Erholung brachen die Kurse ein. Irgendwie glauben die Märkte nicht, dass Obama & Co das grundsätzliche Übel beseitigen können. Na ja, ich hatte ja eigentlich auch so meine Zweifel, wenn ich ehrlich bin. Aber aufraffen konnte ich mich nicht. Pech gehabt. Selber schuld.

Auch vertagte Probleme müssen gelöst werden, warum nicht heute? Einer meiner Kollegen hat mit Optionsscheinen übrigens auf den Einbruch spekuliert. Ich werde ihn fragen, wie viel er gewonnen hat.