Die Märkte haben immer recht, was immer die Börse sagt. Das ist so richtig, wie zwei mal zwei gleich vier ist, also nicht sehr erhellend. Interessanter ist der ironische Spruch des Nobel-Ökonomen Paul Samuelson: "Der Aktienmarkt hat neun der letzten fünf Rezessionen vorausgesagt." Das heißt, dass P wie Panik zum Markt gehört wie die Kürzel Dax und DJIA zur deutschen beziehungsweise amerikanischen Börse.

Die Panik begann am Wochenende und tobte am Wochenbeginn weiter. Warum eigentlich? Weil der Beelzebub Standard & Poor’s die Bonität der USA von AAA auf AA+ herabgedrückt hatte, also von 24 auf 23 Karat. Die Märkte ließ es seltsamerweise kalt. Statt einen Risikozuschlag für US-Treasuries zu fordern, gewährten sie leicht fallende Zinsen – verkehrte Welt.

Hatte die Schuldenlast der USA die Panik ausgelöst? Die liegt bei 90 Prozent der Wirtschaftsleistung – nichts im Vergleich zu den 225 Prozent der Japaner (deren Yen steigt) oder den 120 Prozent der Italiener. Und kaum mehr als die 85-Prozent-Schuldenquote Frankreichs oder die 83 Prozent Deutschlands. S&P meckert, aber US-Bonds bleiben ein sicherer Hafen, obwohl sie fast keine Rendite bringen.

Wahlkampf! Vor Januar 2013 können wir von den USA nichts mehr erwarten

Warum also P wie Panik? Aus zwei Gründen, die beide mehr im Politischen als im Ökonomischen wurzeln. Der eine: Die Zauberlehrlinge in den Rating-Agenturen , die jetzt den von ihnen angerichteten Scherbenhaufen bestaunen, hatten ja nicht die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der USA runtergeschrieben, sondern die politische. Kein Wunder auch: Nach wochenlangen Gefechten am Abgrund der Regierungspleite zogen Obama und Opposition nur ein räudiges Kaninchen aus dem Hut – gerade mal Einsparungen von einer Billion statt der gewollten vier. Das Verdikt lautete deshalb zu Recht: Politikversagen! Und die bösen Märkte folgerten ebenfalls zu Recht: In diesem Sommer hat der Wahlkampf begonnen; vor Januar 2013 können wir von Washington nichts mehr erwarten.

Der zweite Grund: Die Politik hat ihr Pulver verschossen. Wenn ein Zehn-Prozent-Defizit – also Keynes en gros – nur ein mickriges Wachstum von zuletzt 1,3 Prozent in den USA bringt (und ansonsten nur Megaschulden), was hülfe dann noch eine weitere Konjunkturspritze? Was brächte sie den Wirtschaften von Frankreich und Italien, die schon vor dem Crash von 2008 stagnierten? Welchen Wert hätte eine weitere Liquiditäts-Flut, wenn die Zentralbanken der USA und der Euro-Zone praktisch Null-Zinsen verlangen und die Welt im Geld ertrinkt?

Der kühle ökonomische Verstand sagt: "Keinen!" Die Politik aber kann sich eine solche Antwort nicht erlauben. Das rosige Szenario sieht so aus: Die jüngste Hilfsaktion für Griechenland (109 Milliarden Euro) verschafft Athen wenigstens eine Atempause. Im nächsten Juli kommt der europäische Schutzschirm im Wert von 800 Milliarden. Notfalls muss die Summe verdoppelt werden. Nächste Offensive: Euroland gibt Euro-Bonds heraus, die es den Krisenländern erlauben, sich billigere Kredite zu verschaffen und der Pleite zu entrinnen. So gewinnt Euroland Zeit, Reformen greifen, alles wird irgendwie wieder gut.