Eigentlich sei er Pianist, sagt der Bärtige. Aber leider krank. Issad, der die weiße Kappe der Strenggläubigen trägt, zeigt auf seinen Kopf. »Da drin bin ich krank, seit meiner Scheidung.« Issad sitzt zusammengesunken in einem Café, seit Stunden schon. Sein Zuhause ist ein Abstellraum, den er zusammen mit drei anderen Männern bewohnt. »Das ist doch nicht normal«, sagt Issad. »Doch, hier in Climat de France ist das normal«, entgegnet der Wirt.

Climat de France, »Französische Stimmung«, ist eine Siedlung am Berghang oberhalb von Algier. Die Kolonialmacht hatte die steinernen Blocks Mitte der fünfziger Jahre für die unruhigen Unterschichten der Stadt errichtet: 5000 Wohnungen für 30.000 Bewohner; heute leben dort doppelt so viele. Jamal zum Beispiel, der sich mit Gelegenheitsjobs durchschlägt, wohnte bis vor wenigen Monaten mit der Familie seiner Eltern zusammen: »Drei Schwestern und die Oma hatten ihre Betten im Wohnzimmer, ich schlief in der Küche.« Nach Hause kam er nur spätabends, wenn die Schwestern schon schliefen, aus Scham. Vor vier Jahren habe er geheiratet und sofort einen Antrag auf eine Sozialwohnung gestellt. »Vier Jahre warten«, sagt der 36-jährige Mann, »das ist schlimm, wenn man jungvermählt ist.«

»Wir leben eben enthaltsam«, grinst Issad, der Pianist. »Ich zum Beispiel habe kein Klavier.« Der Wirt schüttelt die altersschwache Espressomaschine, bis sie fauchend Kaffee gibt: »Alte Ziege!« Alles lacht. In Climat de France beherrschen die Bewohner »die Kunst, alles mit philosophischem Spott zu betrachten: das Leben, den Tod, die Vergangenheit, die Zukunft, das Vaterland, die Menschen, die eigene Misere, vor allem die eigene Misere und, wer weiß, vielleicht sogar Gott« – das schreibt der algerische Schriftsteller Mohamed Benchicou in seinem soeben erschienenen Roman Le Mensonge de Dieu, »Die Gotteslüge«.

Elendsviertel wie Climat de France gibt es viele in Algerien. Ein freier Markt für billigen Wohnraum existiert nicht, die Branche lebt von Subventionen – der Staat hat Geld, ihm gehört das Erdöl. Im Wohnungswesen wird viel verdient und wenig geleistet, zahlreiche Bauruinen in Algier zeugen davon. Hier kamen im Juni 1900 bezugsfertige Wohnungen auf 120.000 Antragsteller.

Kürzlich wurden in den Wohnungsämtern des Landes Listen mit den Namen der Glücklichen angeschlagen, denen eine Sozialwohnung gewährt wurde. Die Tageszeitung El Watan beschreibt das Prinzip so, und es ist keine Satire: »Von 100 Wohnungen werden dem Gouverneur zehn zugeteilt, seinem Chauffeur drei und seiner Mätresse zwei. Der Verwaltungschef bekommt fünf für seinen Cousin und einen Freund. Der Präsidentenpalast verlangt zehn Wohnungen für Mitarbeiter, der militärische Geheimdienst 20, und die Nachkommen der Kriegsveteranen bekommen zehn. Der Kommandeur des Militärbezirks bekommt welche und die örtliche Mafia ebenfalls. Es bleiben zehn übrig, für 1000 Antragsteller.« Und da war von der Tchipa noch gar nicht die Rede, wie das allgegenwärtige Bestechungsgeld genannt wird.

Kaum hingen die Listen Ende Juni an den Schwarzen Brettern, brachen Proteste aus, die oft in Straßenschlachten endeten. Gemeindeämter gingen in Flammen auf, ein Familienvater wollte sich und seine zwei Kinder verbrennen. Es folgten Meutereien wegen der wiederholten Stromausfälle: In mehreren Gemeinden kam es zu schweren Zusammenstößen mit der Polizei, Brandflaschen flogen, Steine, Eisenstangen. An vorderster Front die Jugend; nach Angaben der Weltbank sind drei Viertel der jungen Leute unter 30 Jahren arbeitslos. In den Armutsvierteln sind es praktisch alle.