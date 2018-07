Hunderttausende Menschen leben noch heute in Wohnungen, die er entworfen hat. Er hat die einst viel gerühmte und heute oft verfluchte moderne Trabantenstadt mit erfunden, er hat in der Sowjetunion unter Stalin ganze Industriestädte geplant, dann in Ostafrika Villen im Stil der tropischen Moderne gebaut, um schließlich in den sechziger Jahren die Bundesrepublik noch mit Wohnsiedlungen wie der Neuen Vahr in Bremen vollzustellen. Einen produktiveren, abenteuerlustigeren Architekten und Stadtplaner wird man in der neueren Baugeschichte kaum finden, und trotzdem ist Ernst May (1886 bis 1970) nicht wirklich berühmt.

Eine umfangreiche, gründlich recherchierte Ausstellung in Frankfurt ehrt nun noch einmal das Lebenswerk des großen Wohnraumschaffers, der heuer 125 Jahre alt geworden wäre. Anhand von Fotos, Plänen, Filmen und Modellen – und im lesenswerten Katalog – lassen sich Mays wundersame Verwandlungen nachvollziehen, von neoklassizistischen Villen zu den Wohnanlagen der Moderne. Er konnte großartige Baukörper entwerfen, elegant wie alte Passagierdampfer. Doch ebenso entwarf Ernst May auch Schlafsilos, deren Tristesse den Betrachter das Gruseln lehrt.

Noch bevor May, einem gutbürgerlichen Elternhaus entstammend, mit dem Bauen richtig loslegen kann, wird er im August 1914 zum Kriegsdienst einberufen. Zunächst kämpft er in Frankreich, dann wird seine Division an die Ostfront verlegt – und mit einer seltsamen Gestaltungs- und Planungsaufgabe konfrontiert: Er entwirft Kriegerdenkmäler und Massenfriedhöfe. Diese Aufgabe begeistert ihn, es entstehen unzählige Skizzen und Pläne. In einem Feldpostbrief an seine Eltern schreibt er: »Ich bin eben fast so beschäftigt wie zu Friedenszeiten, da ich mit den Friedhöfen eine große Aufgabe übernahm. Sie werden famos.

Nach dem Krieg leitet May in Breslau die Siedlungsbauten der Schlesischen Heimstätte, einer Wohnungsfürsorgegesellschaft, und entwirft, angeregt durch die englische Tradition der Gartenstädte, Häuser mit Giebeldächern und Walmdächern und allerlei heimeligen Details. Doch er beginnt jetzt auch zu experimentieren, etwa mit der Typisierung von Bauformen oder mit dem damals so seltenen wie unbeliebten Flachdach.

Die große Zeit Ernst Mays beginnt, als er 1925 Stadtbaurat von Frankfurt wird und der fortschrittliche Oberbürgermeister Ludwig Landmann ein finanziell prächtig ausgestattetes Großdezernat für das Neue Bauen gründen lässt. Mays Ziel – und das seines Bürgermeisters – war die Beseitigung der Wohnungsnot, und zwar durch solche Bauten, die auch den Arbeitern und Angestellten Luft, Licht und Sonne gewähren. Schon nach fünf Jahren gab es in der Stadt 12.000 neue Wohnungen, in Frankfurt konnte man erkennen, was das auch anderswo propagierte »Neue Bauen« bedeutete: gigantische, von Parks umgebene Siedlungen wie den Bornheimer Hang, Praunheim oder die besonders gelungene Römerstadt. Die Wohnungsgrundrisse sind ebenso standardisiert wie die Einrichtung – am bekanntesten ist die von Grete Schütte-Lihotzky entworfene Frankfurter Küche, in der alles seinen rationalen Platz hatte, was die Wege und Handgriffe der Hausfrau beim Kochen auf ein Minimum reduzieren sollte.

Um sein Anliegen eines modernen, zweckmäßigen Bauens zu propagieren, gründete May – wie auch schon zuvor in Schlesien und später an anderen Stationen – eigens ein Magazin, Das Neue Frankfurt , eine »Zeitschrift für die Fragen der Großstadtgestaltung«. Sein Tun wird so auch im Ausland wahrgenommen, und 1929 gelingt es ihm auch, die zweite Tagung des Ciam, des Congrès International d’Architecture Moderne, mit Walter Gropius, Marcel Breuer und Le Corbusier nach Frankfurt zu holen. Thema ist die »Wohnung für das Existenzminimum« – Frankfurt war da Avantgarde.

Und so ist es vielleicht auch kein Zufall, dass der parteilose Ernst May 1930 ein Angebot aus dem fernen Moskau bekommt. Er entwirft mehrere Industriestädte wie Magnitogorsk – bisweilen arbeiten 800 Angestellte an den Planungen des Chefingenieurs May, und dieser hat einen eigenen Zug zur Verfügung, mit dem man zu Baustellen fährt. Weg mit der Individualisierung, her mit der Typisierung – sein planerisches Motto kann May in der Sowjetunion voll ausleben, das schon in Frankfurt erprobte standardisierte Bauen entwickelt sich hier zur Fließbandproduktion ganzer Städte.

Doch schon bald gerät das von May vertretene Neue Bauen in der Sowjetunion in Verruf, May wird degradiert – da hilft auch der in Frankfurt ausgestellte Brief an den Genossen Stalin nichts. Als sein Vertrag schließlich ausläuft, kann May nicht mehr nach Nazi-Deutschland zurück. May geht daraufhin nicht nach Frankreich oder in die USA, er geht nach Afrika. In der britischen Kolonie Tanganjika, einem Gebiet des heutigen Tansania, kauft er eine Kaffeeplantage. Der Kaffee hält ihn jedoch nicht, schon bald zeichnet und plant er wieder Häuser – in Ostafrika entstehen einige der schönsten Bauten seiner Karriere, etwa das Kenwood House in Nairobi, dessen Fassade an ein Wellenmeer erinnert.

Seine vierte oder fünfte Karriere – man weiß beim Gang durch die Ausstellung kaum, wo mit dem Zählen aufhören – machte der Architekt schließlich in der Bundesrepublik der fünfziger und sechziger Jahre. 1954 wurde er zum Chefplaner der Neuen Heimat ernannt und entwarf für die gewerkschaftliche Wohnungsbaugesellschaft Siedlungen wie die Neue Vahr in Bremen. Sein letztes Großprojekt ist die maßlose Trabantenstadt Darmstadt-Kranichstein, deren Anblick einen traurig stimmt.

Vielleicht ist Ernst May im hohen Alter, so denkt man sich, das Gefühl dafür abhandengekommen, wie die Menschen wohnen möchten. Vielleicht war es nicht das allerbeste Vorzeichen gewesen, dass dieser Mann damals mit so großem Elan Massenfriedhöfe plante. Tote sind dann eben doch eine besondere Klientel, sie brauchen in Wirklichkeit noch nicht einmal Ruhe. Da sind Lebende schon anspruchsvoller.

»Ernst May: Neue Städte auf drei Kontinenten«,Deutsches Architekturmuseum, Frankfurt, bis zum 6. November

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unterwww.zeit.de/audio