Sagt ein Sprecher im chinesischen Staatsfernsehen Sätze wie diese, weiß man, dass etwas passiert ist im Land: "Können wir in Apartments leben, die nicht einstürzen? Können wir sicher in Zügen reisen? Können wir es uns leisten, dem Volk ein grundlegendes Gefühl von Sicherheit zu geben?" Solche Fragen, frei und unzensiert! So einiges hat sich gewandelt in China, seit am 23. Juli in Wenzhou, einer Stadt südlich von Shanghai, zwei Hochgeschwindigkeitszüge kollidierten und 40 Menschen den Tod fanden.

Anfangs beteuerten die Behörden, Ursache sei ein Blitz gewesen, mittlerweile weiß man, dass es sich höchstwahrscheinlich um einen Signalfehler handelte . Technisches Versagen war das eine. Dazu kam ein schlechtes Katastrophenmanagement.

Menschengemachte Desaster, die von den Behörden verschwiegen werden, hat es in China oft gegeben. Im Jahr 2008 etwa verheimlichte die Regierung, dass Milchpulver verseucht war – man wollte den Auftakt der Olympischen Spiele nicht stören. Die Folgen waren fatal: 300.000 Menschen erkrankten, sechs Kleinkinder starben. Lebensmittelskandale, Bauskandale, Umweltskandale, all das haben die Chinesen oft erlebt. Selten aber hat es einen Aufschrei gegeben wie jetzt nach dem Zugunglück von Wenzhou. Das liegt wohl weniger an dem Skandal selbst. Vielmehr hat sich die chinesische Öffentlichkeit verändert.

Das Hochgeschwindigkeitsnetz war der Stolz der Regierung, 2012 wird China mehr Hochgeschwindigkeitsstrecken haben als der Rest der Welt zusammen. Die prestigeträchtige Peking–Shanghai-Strecke wurde innerhalb von zweieinhalb Jahren gebaut, der Hälfte der anberaumten Zeit, sollte sie doch pünktlich zum Partei-Jubiläum am 1. Juli eröffnet werden. Der Zugführer, der als Erster diese Strecke bedienen sollte, absolvierte sein Sicherheitstraining in nur einer Woche, deutsche Experten empfehlen eine Schulung von zwei bis drei Monaten.

Nach dem Unglück hatte es das Eisenbahnministerium eilig, die sechs entgleisten Waggons in eigens ausgehobenen Gruben zu begraben. Es hagelte Proteste. Auf einer Pressekonferenz erklärte Wang Yongping, Sprecher des Eisenbahnministeriums, man habe die Waggons nicht etwa verschwinden lassen, sondern retten wollen. Als Journalisten die Köpfe schüttelten, rief er verzweifelt: "Egal, ob Sie es glauben oder nicht – ich glaube es!" und wurde damit zu einem der meistverspotteten Männer im Internet.

Anfangs bezifferte man die Zahl der Todesopfer auf 35, das Ministerium erklärte die Suche nach Opfern schnell für abgeschlossen. Die Polizei suchte trotzdem weiter und fand 21 Stunden nach dem Unglück ein lebendes zweijähriges Kind – seine Eltern waren tödlich verunglückt. In Chinas Internet-Blogs schäumte es. Ein Schreiber vertrat die These, die Behörden begrenzten bei Unglücken die Todeszahl prinzipiell auf 35, weil dies den meisten Lesern als gerade noch akzeptable Zahl erschiene – er versuchte dies anhand unzähliger Beispiele zu untermauern. Die Nachricht verbreitete sich in Windeseile, so sehr, dass die Regierung sich schließlich gezwungen sah, zu dementieren.

Die Behörden wirkten zunehmend wie Getriebene. Selbst der Besuch von Premierminister Wen Jiabao Tage später am Unglücksort vermochte die Menschen nicht zu besänftigen. Öffentlichkeitswirksam ließ die Regierung einige lokale Beamte des zuständigen Verkehrsbüros feuern. Doch selbst Staatszeitungen konnten nicht umhin, darauf hinzuweisen, dass der Nachfolger des geschassten Bürochefs ausgerechnet ein Beamter war, der schon einmal entlassen wurde, und zwar nach einem Zugunglück von 2008, das 70 Menschenleben gefordert hatte.