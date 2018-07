Ob er wirklich der richtige Mann in schwierigen Zeiten ist? Seit Montag ist Peter Terium, Holländer, 47 Jahre alt, ein knochentrockener, sachlicher Zahlenmensch, der designierte Nachfolger des mitunter polternden RWE-Chefs und Atomkraftbefürworters Jürgen Großmann – also der Manager, der Deutschlands zweitgrößten Energieversorger in eine wieder lichtere Zukunft führen soll. Terium, bislang Boss der niederländischen RWE-Tochter Essent, verantwortet dort unter anderem den Bau eines neuen, riesigen Kohlemeilers und möchte ein zweites Kernkraftwerk errichten. "Echte Innovation", sagt er im Hinblick auf Fragen der Umwelt und der Nachhaltigkeit, "ist Fortschritt in kleinen Schritten."

Nur – kleine Schritte helfen Deutschlands Energieunternehmen nicht mehr. Kaum einmal in der deutschen Wirtschaftsgeschichte mussten sich einst mächtige Konzerne einem so schnellen und so radikalen Wandel unterziehen. Fast verzweifelt suchen RWE und E.on – letzteres ist das größte europäische Energieversorgungsunternehmen – nach einem neuen Geschäftsmodell. Das alte hieß Kernkraft und Kohle aus Großkraftwerken, garniert mit Gas und ein klein wenig erneuerbaren Energien. Das neue ist noch nicht gefunden. Nur eines ist jetzt schon klar: Es wird Rendite, Umsatz und Arbeitsplätze kosten.

Wie viel, deuteten beide Konzerne bereits an. Der RWE-Vorstand verkündete am Wochenbeginn, dass das Nettoergebnis im ersten Halbjahr 2011 um knapp 40 Prozent eingebrochen ist und dass weitere Unternehmensteile verkauft werden müssen. Konkurrent Eon plant, weltweit bis zu 11.000 Stellen abzubauen, einen Großteil davon in Deutschland. Im zweiten Quartal verzeichnete der Konzern erstmals in der Unternehmensgeschichte einen Verlust.

Sowohl in der E.on-Zentrale in Düsseldorf wie im RWE-Turm in Essen wird all das auf die frühsommerliche Energiewende der Bundesregierung geschoben. Richtig ist, dass den Konzernen die Cashcow Atomkraft abhanden kommt. RWE hat fünf Kernkraftwerke, E.on ist bei elf der 17 deutschen Atommeiler engagiert und erzeugte mit ihnen weit über 40 Prozent des vom Unternehmen gelieferten Stroms. Schätzungen besagen, dass der Atomausstieg das Essener Unternehmen nun insgesamt knapp sechs, das in Düsseldorf fast neun Milliarden Euro kosten wird.

Allerdings scheint es, als werde die Atomwende auch genutzt, um lange versäumte und nun umso notwendigere schmerzhafte Schnitte zu rechtfertigen. Schon im Juli sagte E.on-Chef Johannes Teyssen, unter schwierigen Umständen ließen sich "Entscheidungen nach innen und außen durchsetzen, die man in Schönwetterperioden nie rechtfertigen könnte". Dabei geht es auch um Korrekturen der Unternehmenspolitik von Teyssens Vorgängern. Bei E.on und auch bei RWE habe es "gravierende Managementfehler" gegeben, die jetzt ausgebessert werden müssten, formuliert es wenig schmeichelhaft Uwe Leprich, Energieexperte an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Saarbrücken.

Zusammen haben E.on und RWE seit 2005 vor Steuern schwarze Zahlen in Höhe von rund 90 Milliarden Euro geschrieben. Auf den Wandel auf dem Energiemarkt reagierten die Unternehmen allerdings nur unzureichend, der Ausbau erneuerbarer Energien wurde kaum vorangetrieben. E.on machte sich noch in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrzehnts auf, zum voll integrierten und mit Kohle und Kernkraft in allen Winkeln Europas aktiven Energiekonzern aufzusteigen; RWE versuchte, etwa im Wassermarkt energiefremde zusätzliche Renditebringer zu erwerben. Diese milliardenschweren Abenteuer im Ausland fanden überwiegend einschlechtes Ende. RWE musste sein Wassergeschäft wieder verkaufen, E.on hohe Abschreibungen auf seine Zukäufe in Italien, Spanien und Frankreich vornehmen, die teilweise 40 Prozent an Wert verloren. Ein weiterer Nebeneffekt der teuren Einkaufstouren: E.ons Verschuldung liegt heute bei etwa 38 Milliarden, die von RWE bei rund 29 Milliarden Euro.