DIE ZEIT: Herr Gigerenzer, im Moment folgt in der Wirtschaft eine Krise auf die andere. Wie gehen die Menschen mit beständig schlechten Nachrichten um?

Gerd Gigerenzer: Manche reagieren mit Apathie, das birgt die Gefahr, dass sie sich überhaupt nicht mehr darum kümmern, ihre eigenen Finanzen in Ordnung zu bringen . Andere bekommen übermäßig viel Angst, das ist natürlich auch ein Problem, wenn die Leute zum Beispiel anfangen würden, ihre Bankkonten leerzuräumen.

ZEIT: Ist denn die Besorgnis nicht gerechtfertigt?

Gerd Gigerenzer ist Direktor des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung in Berlin.

Gigerenzer: Das ist gerade in der Wirtschaft schwer zu sagen. Die Vorhersagen der Finanzinstitutionen für den Aktienmarkt oder die Wechselkurse sind erstaunlich schlecht.

ZEIT: Da ist es doch kein Wunder, wenn viele mit Apathie reagieren. Gibt es überhaupt noch kalkulierbare Geldanlagen ?

Gigerenzer: Die Steuerbarkeit liegt nicht so sehr in der Vorhersage, sondern in der Wahl der Struktur des Wirtschaftssystems. Das gilt nicht nur für das große Ganze. Jeder Bürger kann ja für sich entscheiden, ob er sein Geld in eher sichere oder eben unsichere Anlagen steckt.

ZEIT: Viele Anleger kaufen jetzt Gold .

Gigerenzer: Niemand weiß, wie sich der Goldkurs entwickeln wird. Deshalb geht es hier um eine Grundeinstellung, ein Lebensgefühl: Wir möchten Sicherheiten, obwohl es keine absoluten Sicherheiten gibt. Dem muss man ins Auge sehen und lernen, entspannt damit zu leben.

ZEIT: Kann man überhaupt lernen, mit Risiken umzugehen ?

Gigerenzer: Genau das versuchen wir Menschen am Harding Zentrum für Risikokompetenz beizubringen. Wir müssen schon in den Schulen etwas verändern. Die Kinder sollten nicht nur die Mathematik der Sicherheit, sondern auch die der Unsicherheit lernen. Wenn man Algebra und Geometrie kann, hilft einem das bei seinen Finanzen herzlich wenig. Dafür braucht man statistisches Denken.

ZEIT: Wäre es nicht mindestens so wichtig, wenn die Menschen mehr über Wirtschaft wüssten?

Gigerenzer: Das würde nicht schaden! Tatsächlich wissen sie nämlich erstaunlich wenig, das haben wir in Umfragen festgestellt. Zum Beispiel: Wann ist ein Kredit von 3.000 Euro bei 12 Prozent Jahreszinsen getilgt, wenn man jeden Monat 30 Euro zurückzahlt? Auf die richtige Antwort – nie – kam nur ein Viertel der Befragten. Dabei ist das nicht viel schwieriger, als mit einer Bundesliga-Tabelle umzugehen.

ZEIT: Die Finanzkrise erregt uns, und dabei unterschätzen wir unsere persönliche Schuldenkrise?

Gigerenzer: Genau. Das Kernproblem ist, dass wir in unserer Gesellschaft auf Krisen reagieren, indem wir nach besseren Gesetzen und besseren Technologien rufen, aber nicht nach besseren, also kompetenteren Bürgern . Das ist das Letzte, was uns einfällt, ganz erstaunlich.

ZEIT: Werden wir lernen, besser mit der Krise umzugehen, wenn sie noch jahrelang andauert?

Gigerenzer: Da kommt das Vergessen ins Spiel, das finde ich am interessantesten. Wenn man an die vergangenen Krisen zurückdenkt – BSE, Vogelgrippe, Finanzkrise –, fällt einem auf, wie wenig die Menschen daraus lernen. Berichten die Medien nach ein paar Monaten nicht mehr, sind die meisten wieder völlig entspannt. Aber mit Risiken informiert und entspannt umzugehen, das lernt man nicht. Das macht mir Sorge.