Die Frage: Karl und Rena kämpfen mit ihrem Sohn Patrick, der nach einem Studienabbruch heimgekehrt ist und sagt, er müsste sich neu orientieren. Das sieht so aus, dass er bis Mittag schläft und sich mit Essen und sauberer Wäsche versorgen lässt.

Auf Fragen, wie es mit seinem Leben weitergehen solle, reagiert er abweisend und geht bis tief in die Nacht mit alten Freunden aus. Rena möchte, dass Karl endlich ein Machtwort spricht. Karl sagt, Patrick müsse allein herausfinden, was er wolle, und zieht sich in die Arbeit zurück. Rena sucht eine kleine Wohnung für Patrick. Der schmollt, weil seine Mutter ihn loswerden will. Als Rena eine nette Wohnung besichtigt, blitzt die Idee auf: Sie zieht hier ein, sollen die Männer sehen, wie sie klarkommen!

Wolfgang Schmidbauer antwortet: Ich kann Renas Einfall gut verstehen. Sie will ein Zeichen setzen und erträgt es nicht mehr, dass ihre Fürsorge konsumiert wird, ohne dass sich die beiden Männer in ihre Bedrängnisse einfühlen. Einst die frühe Mutter, die dem Kind möglichst alle Bedürfnisse erfüllt, nun die späte Mutter, die es zwingt, Verantwortung zu übernehmen – das zerreißt ihr das Herz.

Sie brauchte Beistand, aber Patrick pflegt seine Kränkungen, und Karl überlässt alles Rena, stolz darauf, ein gewährender Vater zu sein, nicht so autoritär wie sein eigener. Vielleicht beflügelt ein Streit zwischen Vater und Sohn um die Geschäftsführung im Hotel Mama die fällige Ablösung. Das brächte auch Karl und Rena einander wieder näher.