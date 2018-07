Die Feldbetten blieben am Frankfurter Flughafen zwar in den Lagern, aber für den Ernstfall war man gewappnet. Und das gleich zweimal in den vergangenen acht Tagen. Die Nerven von Dienstreisenden und Urlaubern lagen blank, bevor die angekündigten Streiks der Fluglotsen in letzter Minute dann doch wieder abgesagt wurden . Bis zu 600.000 Passagiere auf rund 3.000 Flügen hätte der angedrohte sechsstündige Ausstand direkt betreffen können. In ganz Europa hätten noch weit mehr Fluggäste die Auswirkungen zu spüren bekommen. Bei manchen kochte die Wut derart hoch, dass Fluglotsen vereinzelt Morddrohungen erhielten.

Es ist tatsächlich nur schwer vermittelbar, warum eine so gut verdienende Berufsgruppe einen solchen Aufstand probt. Fluglotsen verdienen im Durchschnitt pro Jahr rund 100.000 Euro brutto. Sie fordern jetzt eine Gehaltserhöhung von 6,5 Prozent. Hinzu kommt, dass die deutschen Fluglotsen im internationalen Vergleich sehr gut dastehen .

Ähnlich wie Piloten haben sie als kleine, elitäre Berufsgruppe besonders viel Macht. Deshalb können sie mit geringem Aufwand großen Schaden anrichten. Allein die Lufthansa sprach von Verlusten in zweistelliger Millionenhöhe – bei einem nur sechsstündigen Lotsen-Ausstand. Das Unternehmen prüft nun sogar Schadensersatzforderungen wegen der lediglich angedrohten Streiks.

Obwohl sich die Lage inzwischen beruhigt hat, weil ein Schlichter eingeschaltet wurde und ein vierwöchiges Streikverbot gilt, müssen die Fluggesellschaften und ihre Kunden damit rechnen, dass der Konflikt weiterschwelt und womöglich noch einmal aufbricht.

Die Lotsen sind tief frustriert. Sie beklagen eine mangelhafte Wertschätzung durch die Unternehmensführung. Die Deutsche Flugsicherung (DFS) setzt in ihren Augen vor allem auf Juristen und Betriebswirtschaftler in der Chefetage statt auf Pragmatiker, die den Praxistest in Kontrolltürmen und Kontrollzentren bestanden haben. Im September, nach Ablauf der Friedenspflicht, könnte es deshalb erneut zu Streitigkeiten kommen, sogar längere Streiks seien durchaus denkbar, heißt es in den Reihen der Lotsen.

Die DFS steckt in einem Dilemma, denn hinter der aktuellen deutschen Debatte steckt ein gesamteuropäisches Problem: Nach wie vor ist der Luftraum in Europa in zu viele Einheiten aufgesplittert, die teilweise noch unter nationaler Hoheit stehen. Dabei kann Luftverkehr nur effizient funktionieren, wenn die Einzelstaatlichkeit zugunsten länderübergreifender Überwachung aufgegeben wird. Diese Erkenntnis ist zwar nicht neu, schließlich wird darüber schon fast zwanzig Jahre lang geredet, geschehen ist allerdings wenig. Vor allem Frankreich und die Schweiz weigern sich, ihre riesigen Sperrgebiete für Militärflüge unter internationale Verwaltung zu stellen. So bleibt ein Flickenteppich nationaler Zuständigkeiten. Der aber potenziert Verspätungen und erzwingt zeitraubende, umweltschädliche Umwege der Flugzeuge. Das alles erschwert auch die Arbeit der Lotsen und gibt ihnen Rückenwind für ihre Forderungen.

2012 soll es erstmals einen Schritt vorwärtsgehen. Dann werden die sogenannten funktionalen Luftraum-Blöcke eingeführt. Europa wird dann in insgesamt neun Einheiten aufgeteilt. Hiervon hatte sich die DFS erhebliche Einspareffekte versprochen. Wie sich jetzt aber zeigt, waren die Erwartungen zu hoch. Die DFS muss sich nun anderswo Sparmöglichkeiten suchen – und tut sich schon allein aus diesem Grund mit den Gehaltsforderungen der Lotsen schwer.

Hinzu kommt, dass die Lobby der Flugunternehmen in Europa spürbare Verbesserungen fordert. Die EU sieht sich deshalb gezwungen, ihre Handlungsfähigkeit bei der Modernisierung der Luftraumüberwachung endlich unter Beweis zu stellen. Fürs Erste schreibt sie bis 2015 erhebliche Kostensenkungen vor. Das setzt die DFS unter gehörigen Druck.

In einem möglicherweise heißen Herbst könnten die Frankfurter Feldbetten deshalb doch noch zum Einsatz kommen.