Die Regale quellen über, so viele Bücher und Zeitschriften widmen sich dem Traum vom eigenen Garten: Man wäre halt gerne Landhausbesitzer. Das Gärtnern, das Wühlen in Rabatten, das Unkrautjäten und Buchsbaumschneiden scheint heute für viele zu einem ebenso gesundheitsbewussten wie dekorationslustigen Lebensstil zwingend dazuzugehören. Auch die Museen haben die grüne Kunst für sich entdeckt: Im Jahr 2000 öffnete im Schloss Fantaisie in Bayreuth das erste Gartenkunstmuseum in Deutschland, kurz darauf folgte das Deutsche Gartenbaumuseum in Erfurt und 2002 das vielleicht ambitionierteste, das Museum für europäische Gartenkunst im Rokokoschlösschen Benrath bei Düsseldorf.

Hier hatte sich der Wittelsbacher Kurfürst Karl Theodor Mitte des 18. Jahrhunderts einen raffinierten Sommersitz errichten lassen. »Mythologisch leichtgeschürzte Figuren, Pan und seine Nymphen standen auf Sockeln, verwitternd wie die vier Sandsteinlöwen, die Freitreppe und Auffahrt flankierten«, beschrieb Thomas Mann in einer späten Erzählung aus den fünfziger Jahren den Ort. Heute ist es vorbei mit der Verwitterung: Das Schloss strahlt mittlerweile in zartestem Rosa, während im Kavaliersflügel, der zuvor lange leer stand, rund um einen hübschen Innenhof nun die Gartenkunst in allen ihren geheimen Winkeln durchmessen wird.

Was aber sucht das Gartengötterpersonal, was suchen Diana und ihre Rivalin Venus, was Flora und Herkules in diesen 41 kleinen und sorgfältig restaurierten Räumen, wenn draußen alles im Überfluss zu haben ist: ein Wald mit mächtigen Bäumen, dazu Teiche, Blumenparterres und die Wolken am Himmel, die sich im Wasser des dunkel beschatteten Kanals spiegeln? Das Hauptexponat dieses Museums liegt vor der Tür, doch so recht begreifen lässt es sich erst in den Räumen des Museums.

Dort schlendert man vorbei an den Meißner-Porzellan-Putten, an dem heiteren Floragemälde von Guillaume Courtois und an den vielen Kupferstichen, die einen Kosmos barocker Schloss- und Gartenpracht aufsteigen lassen. Verfolgt man die Epochen vom stillen Klostergarten über die Wasserspiele der Renaissance bis zu den dreidimensionalen englischen Parkgemälden, dann wird einem bald klar, dass viele Gärten weniger von der Natur als von der Kunst erzählen. Und deshalb ist das Grün im Museum bestens aufgehoben.

Selbst historische Schnitttechniken werden hier noch einmal gegenwärtig

Ludwig XIV. ließ sich in Versailles seine gottgleiche Herrscherrolle bekanntlich mit allen Mitteln der Anspielung, der Allegorie und einer sprechenden Architektonik inszenieren, und wehe, einer der Höflinge hätte hier etwas missverstanden. In diesem Geist erzählt das Benrather Gartenkunstmuseum, das in den letzten Jahren eine ansehnliche Fachbibliothek aufgebaut hat, von galanten Gartenfesten, erläutert Schnitttechniken und Blumensymbole, lässt Kräuterdüfte aus hölzernen Boxen aufsteigen und macht die historischen Anlagen durch viele alte Pläne kenntlich. Deren Wert ist in der Tat hoch einzuschätzen, bleibt doch kein Garten jemals so, wie er war; sein Wandel ist permanent, und gerade deshalb gewinnt die Musealisierung an Bedeutung.

Die Sammlung selbst – Stiche, bibliophile Bücher, das eine oder andere Gemälde, Gartenplastiken, auch historische Gartenwerkzeuge und dokumentarische Fotos –, alles dem Gegenstand entsprechend irgendwo zwischen Kultur- und Kunstgeschichte angesiedelt, wurde in den letzten Jahren auf Messen und im Kunst- und Antiquitätenhandel zusammengetragen.

Noch existieren in diesem museologischen Metier, das auch wissenschaftlich kaum etabliert ist, nur wenige inhaltliche Standards. Die Professur für Gartenkunstgeschichte an der Universität Düsseldorf ist eine der wenigen in Deutschland. Das Museum in Benrath darf sich also in vielerlei Hinsicht als Pionier fühlen, es darf und muss erst noch erproben, wie sich die Ideengeschichte des Gartens in ihrer ganzen Fülle erfahrbar machen lässt.

Dass das Thema in grünen Zeiten Aktualität besitzt, deuten einige zeitgenössische Kunstwerke an. Das auffälligste ist eine über dem Schlossweiher schwebende goldene Kugel, rätselhaftes Überbleibsel einer kürzlich gezeigten Ausstellung des amerikanischen Konzeptkünstlers James Lee Byars. Vom Schotten Ian Hamilton Finlay stammen bronzene Gummistiefel, während eine große Farbfotografie von Sandy Skoglund eine Gartenszene zeigt, die von Eichhörnchen überschwemmt wird – der Angriff einer sich wehrenden Natur auf unsere Privatidyllen? Es sind künstlerische Annäherungen an ein Thema, das in seiner lange nicht erschlossenen Vielfalt noch einigen Platz für weitere Exkursionen bietet.