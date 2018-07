Christian Kurtzke liebt es, zu überraschen: Voilà! In einem Schauraum der Meissener Porzellan-Manufaktur lässt er Gäste in die Zukunft des Unternehmens blicken. Auf einem Podest steht wie eine Skulptur, schneeweiß, eine Badewanne im Porzellankleid, um die sich am oberen Rand ein glänzendes Band aus Platin windet. Dahinter lehnt eine Wand aus schokobraunem Böttgersteinzeug, das so der Alchemist Johann Friedrich Böttger ein Jahr vor der Entdeckung des europäischen Hartporzellans 1708 erfand – am Hof Augusts des Starken, des Gründers der ersten europäischen Porzellanmanufaktur in Meißen 1710.

Das Steinzeug ist derart verdichtet, dass es Nässe und Witterung widersteht und sich beim Drüberstreichen samtweich anfühlt. Wie das weiße Porzellan eignet es sich perfekt für extravagante Küchen und exklusive Bäder im Luxus-Segment. Christian Kurtzke, Chef der Geschäftsführung der Porzellan-Manufaktur und seit 2008 deren Sanierer, schwelgt im 18. Jahrhunderts und schwärmt von modernen Zeiten: "Zurück in die Zukunft!"

Er möchte die Meißener Manufaktur in die Höhen des gehobenen Lifestyles entführen. Die Kunstfertigkeiten aus 301 Jahren Meissen sind sein unerschöpflicher Fundus, ebenso 600000 Dekore. Kurtzke entdeckt jeden Tag etwas neues Altes in den Schubkästen des Unternehmens, er hält die Mitarbeiter mit Ideen auf Trab. Schließlich war die Manufaktur bereits im 18. Jahrhundert sowohl persönlicher Inneneinrichter des prunksüchtigen Kurfürsten als auch Schmuckproduzent für dessen Hofgesellschaften.

"Das Geschirr war und ist nicht die tragende Säule der Manufaktur", sagt Kurtzke. Er möchte Meissen auf verschiedene Säulen aufbauen: Meissen Fine Art (das ist die Kunst), Meissen Juwelierkunst (Schmuck und Accessoires) und Meissen Home (Tapeten, Möbel, Porzellan). Bei Letzterem spielt auch das Geschirr eine Hauptrolle – doch wirkt die reine Tafelkultur mit Etageren, Suppenterrinen und Tischfigurinen allein nicht mehr zeitgemäß und hat manchen Hersteller die Existenz gekostet.

Die Architektur-Linie ist in der Entwicklung. "Noch laden wir Architekten ein und machen ausgewählte Projekte, an denen wir wachsen", erzählt Kurtzke. Er sagt, für ihn gebe es nur eine Überlebensstrategie: Vielfalt.

Der 42-Jährige, schick und energiegeladen, muss den Meissenern wie ein Rennwagen in einer Oldtimer-Kolonne vorgekommen sein. Bevor der promovierte Ingenieurwissenschaftler aus Berlin im sächsischen Staatsunternehmen antrat, hatte er dem Aufsichtsrat seine Strategie vorgestellt. Sowohl Meißens Oberbürgermeister Olaf Raschke als auch Altlandesvater Kurt Biedenkopf haben alles abgenickt. "Das Unternehmen wäre mit seinen alten Strukturen auf Dauer nicht überlebensfähig gewesen", sagte Biedenkopf, der dem Aufsichtsrat vorsitzt, vor einigen Monaten der FAZ. Anders formuliert: Hätte Meissen nicht den Wandel eingeleitet, wäre es heute vermutlich mehr Museum denn Manufaktur.