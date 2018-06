Annika Löbnitz, 19, kann sich unter mehr als 20 Unis eine aussuchen:

Heute vor einem Jahr hatte ich das Abi noch vor mir, die Zukunft war ein Fragezeichen. Jetzt nimmt alles Form an, langsam. Noch kann ich mich viel mit Freunden treffen, kein Lernen, keine Verpflichtungen. Ich arbeite auch dreimal die Woche in einem Café, aber das kann ich mir flexibel einteilen. Das ist eine tolle Zeit, alles ist ganz leicht und frei. Es wäre schön, wenn das noch ein bisschen so bliebe. Gleichzeitig freue ich mich aber auch schon auf alles, was danach kommt.

Abitur 2011 Der besondere Jahrgang Durch die Verkürzung der Gymnasialzeit werden in Bayern und Niedersachsen dieses Jahr zwei Jahrgänge auf einmal entlassen. Wie erleben das die Abiturienten? Wir begleiten die Abschlussklasse des Herzog-Ernst-Gymnasiums in Uelzen in der Serie "Der besondere Jahrgang"

Ich weiß, dass ich Wirtschaftsrecht studieren will. Zum Glück hatte ich ja mit G9 noch ein Jahr länger Zeit, darüber nachzudenken, sonst würde mir die Entscheidung schwerer fallen. Ich habe 25 Bewerbungen losgeschickt und fast ebenso viele Zusagen bekommen, nun muss ich mich für eine Uni entscheiden. Gern würde ich hier im Norden bleiben und vielleicht das erste Semester von zu Hause aus pendeln. Ich habe ja auch meinen Freund hier. Danach sehe ich dann, ob ich lieber vor Ort wohnen will. Wenn ich ausziehe, wird das bestimmt nicht einfach. Ich bin ein Familienmensch, anfangs gibt es sicher viele Telefonate, auch meiner Mutter fällt es bestimmt schwer, mich gehen zu lassen. Und meinem Freund natürlich.

Und dann ist da noch eine ganz praktische Sorge: Was, wenn mir das Studium nicht gefällt? Aber ich bin ein zuversichtlicher Mensch, die Freude überwiegt alle Sorgen. Was mich etwas beunruhigt, sind meine mangelhaften Kochkenntnisse. Meine Mutter versucht immer, mir das Kochen etwas beizubringen, aber ich glaube, ich habe kein Talent. Anfangs werden es wohl eher Nudeln mit Soße.

Aufgezeichnet von Leonie Achtnich