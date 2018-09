DIE ZEIT: Wann geht Griechenland pleite?

Jörg Rocholl: Wüsste ich das genau, würde ich darauf spekulieren. Im Ernst, das weiß niemand.

ZEIT: Aber Sie wissen, dass es passieren wird?

Rocholl: Bald wird das griechische Sparprogramm überprüft. Spätestens dann zeigt sich wieder, dass das Land nicht aus der Krise kommt .

Jörg Rocholl Der Diplom-Ökonom ist Spezialist für die Wirkungen von politischem Handeln auf die Wirtschaft. Seit 2007 lehrt er an der European School of Management and Technology (ESMT) in Berlin. Studiert hat Rocholl in Witten/Herdecke und an der amerikanischen Columbia Business School, er war tätig für die Boston Consulting Group und die Deutsche Bank in Frankfurt, London und New York. Seit ein paar Wochen ist er außerdem Interimspräsident der ESMT; der bisherige Chef Lars-Hendrik Röller wechselte als Wirtschaftsberater Angela Merkels ins Kanzleramt.

ZEIT: Und dann geht erst Griechenland pleite, danach Spanien und Italien , dann unsere Banken und schließlich kracht der Euro?

Rocholl: Nicht zwingend. Griechenland ist tatsächlich ein Spezialfall. In keinem anderen Euro-Land ist gleichzeitig die Verschuldung so schlimm und das Wachstum so schwach. In Italien ist die Wirtschaft stark. Dort wird gespart . In Spanien ebenfalls. Selbst Portugal ist nicht so verschuldet wie Griechenland. Es gibt also für den Rest der Euro-Zone durchaus Hoffnung, aus Rezession und Verschuldung herauszukommen.

ZEIT: Erklären Sie uns den Unterschied genauer. Warum schaffen es die Griechen selbst dann nicht, wenn sie sich noch so anstrengen?

Rocholl: Nirgendwo in Europa sind die Schulden so hoch wie dort. Sie liegen bei fast 160 Prozent des Sozialproduktes. Will man die loswerden, gibt es drei Faktoren. Die Zinsen dürfen nicht unbezahlbar werden. Das Wirtschaftswachstum muss hoch sein. Und der Staatshaushalt muss hohe Überschüsse ausweisen. In Griechenland sieht es da bei allem düster aus.

ZEIT: Sie haben das durchgerechnet?

Rocholl: Ja, und zwar mit optimistischen Annahmen. Ich habe als Zinsen für alle Staatsschulden, also für die alten und die neuen, sechs Prozent angenommen. Das Wirtschaftswachstum habe ich mit vier Prozent angesetzt. Auch das ist optimistisch, denn die Wirtschaft schrumpfte im vergangenen Jahr um fast drei Prozent. Selbst dann müsste der staatliche Haushalt einen Überschuss vor Zinsen von 3,2 Prozent erwirtschaften – nur damit der Schuldenberg nicht wächst. Das schafft nicht mal Deutschland.

ZEIT: Dann wäre noch kein Euro abbezahlt?

Rocholl: Wenn das Land seine Schulden abschmelzen und in ein paar Jahrzehnten den Stabilitätspakt wieder einhalten will, muss es einen Überschuss von mindestens sechs Prozent erwirtschaften. Das haben in Europa nur die Norweger geschafft, und die haben Öl gefunden. Die Hoffnung ist in Griechenland nicht groß.

ZEIT: Durch Sparen ist es also nicht zu schaffen?

Rocholl: Welche Regierung schaffte es, erst den Haushalt von einem Riesenloch auf einen sechsprozentigen Überschuss zu bringen und dann damit nur Schulden zu zahlen – jahrzehntelang?