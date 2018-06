DIE ZEIT:Herr Neuenfels , in Ihrer Autobiografie beschreiben Sie die Szene, in der Sie gespürt haben, dass ein Regisseur in Ihnen steckt.

Hans Neuenfels: Ja, das war in einer Waschküche in Essen-Werden, als ich an der Folkwangschule studierte. Meine damalige Vermieterin arbeitete als Prostituierte, und eines Nachts beobachtete ich zwei Freier beim Onanieren.

ZEIT: Man muss die Szene genau schildern, um die Konstellation zu verstehen. Die Freier wuschen sich und sprachen darüber, was sie gerade erlebten hatten, das Erzählte erregte sie erneut. Und Sie waren der heimliche Beobachter. Im Buch schreiben Sie: »Nur die verwirrende Teilung zwischen Betrachtung und Empfindung hielt mich davon ab, es ihnen gleichzutun, wobei ich zum ersten Mal begriff, was ein Voyeur sein könnte. Ein Zustand, der mein Beruf werden sollte. Regisseur! Eine höchst zweifelhafte Berufung, aber unentrinnbar, zwanghaft.«

Neuenfels: Das ist ein zentraler Punkt meiner Existenz: dass das Betrachten und Nacherleben genauso kräftig sein kann wie das Tun. Man erlebt ja auch Tschechow nach oder Mozart oder Wagner. Dieser Perversion, im wahrsten Sinne des Wortes, habe ich mich hingegeben. Das hatte für mich eine unglaubliche Sinnlichkeit und Attraktivität.

ZEIT: Das Perverse, Dunkle, exzessiv Sexuelle und Animalische spielt in Ihrer Theaterarbeit eine große Rolle. Dürfen wir uns Ihr Leben genauso vorstellen?

Neuenfels: Da muss ich Sie enttäuschen. Ich weiß um die Dunkelheiten, aber ich erlebe sie in der Kunst, in der Literatur, in der Oper. Mehr brauche ich nicht.

Hans Neuenfels Wenn Hans Neuenfels am Ende einer Premiere vor den Vorhang tritt, ist immer etwas los im Parkett: Kaum einer vermag das Publikum so sehr in Begeisterte und Empörte zu spalten wie der in Krefeld geborene und in Berlin lebende Theater- und Opernregisseur. Seine Inszenierungen haben gleichermaßen Skandale ausgelöst, Inszenierungsmaßstäbe gesetzt und Theatergeschichte geschrieben. Im Moment wird gerade seine Produktion von Wagners Lohengrin bei den Bayreuther Festspielen gefeiert. Neuenfels ist neben seiner Theaterarbeit immer auch schriftstellerisch tätig gewesen. Mit 70 Jahren hat er nun seine Autobiografie geschrieben – ein exzessives Bühnenleben, in dem sich ein halbes Jahrhundert deutscher Theatergeschichte spiegelt. Das Bastardbuch erscheint in der Edition Heidenreich im Bertelsmann Verlag.

ZEIT: Das heißt, der exzessive Regisseur führt im Grunde eine geordnete bürgerliche Existenz mit Ehefrau und Familie?

Neuenfels: Ich habe früh gewusst, dass ohne die Partnerschaft mit Elisabeth Trissenaar, ohne diese andere Person in meinem Leben, vieles nicht möglich würde. In der Arbeit, im Gespräch über die Arbeit, wenn sie denn konkret war, menschlich, stimmungsmäßig, überhaupt. Wobei ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann, dass wir immer noch zusammen sind. Und sie kann es sich auch nicht vorstellen.

ZEIT: Das klingt kokett und liest sich auch so in Ihrem Buch – als schämten Sie sich für dieses bisschen Bürgerlichkeit.

Neuenfels: Das ist nicht kokett, das ist so. Und was das sogenannte Bürgerliche angeht, habe ich immer versucht, dem nicht zu nahe zu kommen, nicht hineinzuspielen. Mir ist alles Gesellschaftliche, Repräsentative und Strategische verhasst. Deshalb habe ich mich in dieser Beziehung auch als Intendant schwergetan. Ich musste meinen eigenen Spuren nachgehen und sie zu einem Wert für sich selbst machen. Meine Begegnung mit Max Ernst ist so eine Spur gewesen.

ZEIT: Als 19-Jähriger hat Sie ein Bild von ihm so beeindruckt, dass Sie ihm eine Postkarte schrieben und Sie ein Jahr lang sein Sekretär in Paris wurden.

Neuenfels: Es sind rare Momente, in denen sich das Leben entscheidend bricht.

ZEIT: Sie haben Ihre Autobiografie Das Bastardbuch genannt und geben zu erkennen, dass Sie sich stets als »Bastard« empfunden haben, als einen heimatlos streunenden Köter, der dem Leben mit gebleckten Zähnen die Bissen abjagt. Bastarde, so schreiben sie, »sind gierig, sie schlingen in sich hinein, spucken und würgen es aus ohne Rücksicht auf sich und andere«. Wie lebt es sich mit diesem Selbstbild?

Neuenfels: Das Bastardsein hat mich enger an mich gerückt. Es strahlt eine gewisse Faszination aus, auch für andere. Es gibt mir Kraft, manchmal ist es sogar ein Gewinn, immer aber spaltet es meine Umwelt. Das habe ich oft nicht verstanden. Warum musste ich dauernd auf Steine stoßen? Ich fand mich ordentlich, korrekt und auch sehr höflich – und viele Menschen fanden das gar nicht. Der Bastard hat mir geholfen, mit solchen Widersprüchen umzugehen.

ZEIT: Schreibt man sich sein Leben als Autobiograf eigentlich schön?

Neuenfels: Die Gestaltung von Texten, Figuren, Szenen war für mich immer existenziell. Das Schreiben wie das Inszenieren sind für mich Auswege aus allem Falschen und Vorgetäuschten. Ohne die Kunst hätte es mich überhaupt nicht gegeben.