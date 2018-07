ZEITmagazin: Frau Wagner, die "Meistersinger", die in Bayreuth in Ihrer Inszenierung zu sehen sind, erzählen davon, wie der junge Walther von Stolzing die Nürnberger Spießbürgerschaft herausfordert, es aber trotzdem hinkriegt, dass ihm am Ende alle zu Füßen liegen.



Katharina Wagner: Ich finde, in den Meistersingern geht es vor allem um die Frage: Was ist Kunst? Heutzutage wird man ja permanent mit Kunst konfrontiert. Sie sitzen beim Arzt im Wartezimmer und schauen auf ein Picasso-Poster. Oder jemand malt den Schattenriss eines Mülleimers nach, und es ist Kunst. Anything goes. Die Frage nach dem, was Kunst ist, ist hochaktuell. Für mich verkommt Stolzing im dritten Akt tatsächlich zum Schlagersänger, deshalb kriegt er in meiner Inszenierung auch einen röhrenden Hirschen überreicht.

ZEITmagazin: Kennen Sie selbst den Konflikt zwischen Kunst und Kommerz?

Wagner: Ich weiß als Regisseurin, dass ich es nicht 2000 Leuten recht machen kann. Das merkt das Publikum auch sofort, wenn man versucht, sich anzubiedern. Wer keine Buhs aushält, sollte nicht Regisseur werden.

Katharina Wagner 33, Urenkelin von Richard Wagner, ist gemeinsam mit ihrer Halbschwester Eva Wagner-Pasquier künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin der Bayreuther Festspiele. Ihre Inszenierungen waren bei Publikum und Presse oft umstritten. Sie holte unter anderem Christoph Schlingensief als Regisseur nach Bayreuth.

ZEITmagazin: Sie sind in eine große Familientradition hineingeboren. Gab es bei Ihnen je einen Akt der Rebellion?

Wagner: Nein, das haben meine Eltern geschickt gemacht. Mach, was du willst, haben sie gesagt. Es gab nie offenen Druck: Du musst hier ein Erbe antreten. In der Pubertät wurde ich allerdings anstrengend. Mein Vater reagierte klug: Lasst sie, sie wird das schon selber machen. Das hat mich selbstständig gemacht.

ZEITmagazin: Und irgendwann kam dann ganz aus Ihnen selbst der Wunsch, in die Fußstapfen Ihres Vaters zu treten?

Wagner: Ich bin ein sehr verantwortungsbewusster Mensch. Ich habe mir genau überlegt, ob ich in der Lage bin, ein solches Festspielhaus zu leiten. Und ich bin die Letzte, die sagt, das muss hier unbedingt mit einer Wagner besetzt sein.

ZEITmagazin: Hat Sie nie etwas an Ihrer Herkunft genervt?

Wagner: Natürlich ist das schwierig mit der Herkunft: Entweder die Leute finden einen besonders toll, weil man diesen Namen hat, oder sie sind umgekehrt der Meinung, man verdanke alles nur seinem Namen. Sie fallen raus aus der normalen Beurteilung. In letzter Zeit hat sich das gebessert. Ich werde ernster genommen.

ZEITmagazin: Mit Ihren ersten Inszenierungen hatten Sie es nicht leicht.

Wagner: Ja, das war mir völlig klar, dass ich besonders scharf beäugt und belächelt würde. Gegenwind ist normal. Ich kann damit umgehen.