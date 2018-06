Der Landkreis Mittelsachsen hat ein Ausländerproblem: Die Ausländer fehlen. Peter Schubert will das ändern. »Wir brauchen eine Willkommenskultur«, klagt der Leiter der Ordnungs-, Sicherheits- und Ausländerbehörde im Freiberger Landratsamt. »Dass wir auch mal sagen: Hello, welcome, nice to see you .«

Peter Schubert ist 50 Jahre alt; ein schmaler Mann, der herzhaft sächselt. Seine Behörde nimmt gerade an einem Modellprojekt des sächsischen Innenministeriums teil: »Ausländische Fachkräftezuwanderung effizient und sensibel steuern«. Im Klartext ist gemeint, dass Sachsens Ausländerbehörden den sensiblen Umgang mit Zuwanderern lernen sollen. Man braucht sie nämlich.

Sachsens Wirtschaft ist die stärkste im Osten. Wie die anderen Ostländer hat der Freistaat aber Generationen gut ausgebildeter junger Fachkräfte an den Westen verloren. Seit der Wende gibt es hier zu wenige Geburten, und Zuwanderung gleicht das Problem nicht aus. Der Ausländeranteil in den neuen Bundesländern liegt immer noch auf dem niedrigen Niveau der einstigen DDR, zwischen zwei und drei Prozent. Das ist allenfalls ein Drittel des gesamtdeutschen Durchschnitts. »Es ist wichtig, dass wir uns jetzt der Diskussion stellen«, sagt Manfred Goedecke, Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Chemnitz. »Man darf keine Angst vor Multikulti haben.«

Hochqualifizierte müssen künftig keine Wartemarken mehr ziehen

So kommt es, dass die Ausländerbehörde des Amtsleiters Schubert nun zum » Welcome Center« für Migranten wird. Es gibt noch viel zu tun, das zeigt sich schon am Eingang; da hängt noch ein Plakat wie ein Versprechen: »Wir helfen Ihnen bei der Rückkehr in Ihr Heimatland.« Aber Schubert hat ja auch gerade erst angefangen.

Der Behördenleiter denkt jetzt erst mal an ein neues Schild: Welcome Center . »Der Name klingt ja hochtrabend«, sagt er, aber er plant auch nicht weniger als eine kleine Revolution. Drei Mitarbeiter will er speziell anlernen, die sich künftig um Fachkräfte aus Nicht-EU-Staaten kümmern sollen. Es wird ein eigenes Fachkräfte-Büro geben, eine eigene E-Mail-Adresse. Außerdem werden Hochqualifizierte künftig keine Wartemarken mehr ziehen müssen, wenn sie im Ausländeramt vorsprechen wollen. Sie dürfen Termine vereinbaren. »Das gab es noch nie«, sagt Peter Schubert.

Die Bearbeitung von Anträgen auf Aufenthaltstitel für Hochqualifizierte dauerte bislang Monate; jetzt lautet die Vorgabe maximal vier Wochen, sofern der Antragsteller einen Arbeitsvertrag hat.

Das Dresdner Innenministerium hat eine Deutschlandkarte der besonderen Art erstellt. Regionen, in denen mehr Migranten leben, sind darauf dunkler eingefärbt. Das hessische Offenbach etwa, Ausländerquote 31 Prozent, ist ein schwarzer Fleck. Der Osten ist eine einzige helle Fläche. In den Fabriken fehlen Ingenieure aller Art: Bau, Maschinenbau, Elektrotechnik. 50 Prozent aller Unternehmen im Verkehrsgewerbe können nicht mehr alle Stellen besetzen. Die Leipziger IHK teilt mit: Ein Drittel der sächsischen Unternehmen benötige länger als ein halbes Jahr, um Fach- und Hochschulabsolventen für offene Stellen zu finden.

Einfach wird es für die Sachsen nicht, diese Lücken zu schließen. Denn auch in anderen Teilen der Republik herrscht Mangel an qualifiziertem Nachwuchs: Ärzte fehlen in jedem Bundesland. Im Süden finden sich nicht mehr genügend Maschinen- und Fahrzeugbauingenieure, Niedersachsen kann kaum noch Elektroingenieure auftreiben, Baden-Württemberg hat Engpässe bei Elektroberufen. Es gibt unzählige Fälle wie jenen des sächsischen Sensortechnik-Herstellers, der seit Jahren wenigstens einen Elektroniker sucht, aber keinen findet.