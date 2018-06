Irgendwann in den neunziger Jahren, als der Westen noch seinen Triumph über den Kommunismus auskostete, muss Peter Handke seinen ästhetischen Glauben verloren haben. Anders als in seinem Buch Langsame Heimkehr glaubte er nun nicht mehr, dass die moderne Welt in Ordnung sei und wir nur von ihr erzählen müssten, um ihre Schönheit zu erkennen. Die Welt, sagt Handke heute, ist nicht gut, sie spielt nicht mehr mit und lässt sich nicht mehr erzählen. In ihr herrscht "Sturm", und was wir Geschichte nennen, das ist dieser Sturm. Er lässt keinen Stein auf dem anderen, er nimmt allen die "Bleibe", er treibt die Gesellschaften nach vorn in eine sinnlose Zukunft. Die Gegenwartsmenschen haben von diesem verheerenden Sturm kein Bewusstsein, sie leiden stumm. Nur ein "Dichter", nur Peter Handke öffnet ihnen über die "beschissene Realzeit" die Augen, und deshalb ist er so "umstritten". Alle Großen stehen im Sturm.

Die furchtbaren "Doitschen" und ihre Kettensägensprache

Immer noch Sturm heißt eine dramatische Erzählung von Peter Handke, die der Regisseur Dimiter Gotscheff in einer Co-Produktion mit dem Hamburger Thalia Theater für die Salzburger Festspiele auf der Perner Insel in Hallein dramatisiert hat. Das Stück handelt, jedenfalls auf den ersten Blick, vom vergessenen Freiheitskampf der Kärntner Slowenen gegen die deutschen Besatzer, vom Mut der Aufständischen, vom Kampf der Partisanen in den Wäldern, vom Leid der Hinterbliebenen, der Mütter, Väter und Geschwister – und von der Verbitterung, dass das Versprechen der Freiheit gebrochen wurde. Denn obwohl die Partisanen den Kampf gegen das Nazi-Regime gewonnen hatten, kehrte die alte Windstille nicht mehr ins Jaunfeld zurück. Nach dem Ende des Krieges, so klagt das Stück, beginnt ein neuer Krieg gegen die Slowenen. Sie fallen den Österreichern in die Hände, und Österreich, das vor aller Welt mit dem slowenischen Widerstand prahlt, ist nun devoter Teil des siegreichen Westens. Die "Westler" zwingen die Slowenen, das aufzugeben, wofür sie gekämpft hatten, ihr Heiligstes, ihrer "Mutter Sprache", ihre Kultur und ihre Wurzeln. Die furchtbaren "Doitschen" mit ihrer Kettensägensprache ließen wenigstens die jungen Apfelbäume stehen; die englischen Siegerpanzerfahrer dagegen pflügen sie einfach um und werfen die saftigen Stämme ins Feuer. Wofür also haben die Slowenen gekämpft? Wofür sind sie schuldig geworden? Für nichts und wieder nichts. Der Krieg ist vorbei, die Okkupation geht weiter, und diesmal weht der kalte Wind aus dem Westen. "Immer noch Sturm."

Fast fünf Stunden lang lässt die Bühnenbildnerin Katrin Brack in kalter schöner Gleichgültigkeit grünliche Papierschnipsel vom Bühnenhimmel flattern, mal fallen sie weich und sanft, mal scheinen sie in einem undurchdringlich dichten Treiben herabzustürzen. Es regnet vergehende Zeit, und gegen sie kann man sich nicht wehren, sie geschieht einfach. Je mehr Zeit-Blätter den Boden bedecken, je mehr "Weltgeschichte" passiert, desto gefährlicher wird der Untergrund für das "Ich", für den Erzähler (Jens Harzer). Er taumelt, er verliert den Halt, und am Ende, nach so vielen Toten, nach so viel Grausamkeit, gibt es keinen festen Grund mehr, auf dem ein Mensch noch aufrecht gehen könnte. Harzers "Ich" – das ist Handke selbst, der seine slowenischen Ahnen auftreten lässt, seine Großeltern, seine Mutter, deren Schwestern und Brüder.

Handke/Harzer ist Autor, Regisseur und Zuschauer in einer Person; er arrangiert das Wiedersehen und stellt sich fragend vor, wie die Geschichte damals gewesen sein könnte – vielleicht so oder so? Oder auch ganz anders? Mal wütend und ratlos, mal demütig und dankbar spult das "Ich" seinen Lebensfilm zurück. Es träumt davon, seine Vorfahren wären im Widerstand gewesen, es trägt ihnen seine Liebe nach, denn ohne sie wäre es ein Nichts und ein Niemand. Einmal legt er seiner Mutter (Oda Thormeyer) erstaunt die Hand auf den Bauch, sie hatte einen Feind, einen "Reichsdeutschen", geliebt, nun ist sie schwanger – mit ihm, mit dem Erzähler-"Ich", mit Peter Handke.