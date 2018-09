"Frauen spielen schlechter als Männer, weil sie sich mehr für diese als für Schach interessieren", sagte William Lombardy, amerikanischer Schachgroßmeister, der einst katholischer Priester werden wollte.

Das ist natürlich schade für das Frauenschach. Doch Abhilfe ist nahe. "Warum nicht die beiden Neigungen fruchtbringend vereinen?", dachte sich die russische Schachgroßmeisterin Natalia Pogonina. Seitdem schreibt sie zusammen mit ihrem Mann Peter Zhdanow am Buch Das Kamasutra des Schachs .

In einem Interview 2009 mit der Schachwebsite Chessbase.com sagte sie: "Beide, Schach und Kamasutra, stammen aus Indien. Peter und ich werden zeigen, dass es möglich ist, Schachstellungen zu solchen aus dem Kamasutra in Beziehung zu setzen und sich durch >Schachsex< in der Liebe wie im Schach zu vervollkommnen. Mit den Lesern werden wir einige einzigartige Methoden im Schachsex, die wir selbst erprobt haben, teilen."

Das sind natürlich glänzende Aussichten für Schachspieler – in jedweder Beziehung. Leider warten wir indes immer noch ungeduldig auf das Erscheinen des Buchs. Deswegen einstweilen eine bloße Schachstellung.

Bei dieser Partie von der letzten Frauenweltmeisterschaft war allerdings noch etwas Sand im Schachgetriebe von Natalia Pogonina. Ihre Landsfrau Baira Kowanowa als Weiße drohte furchtbar 1.fxe7 mit einer tödlichen Bauerngabel, musste sich aber vorher noch des Matts auf g2 erwehren. Dafür war 1.f3 mit gutem Spiel möglich, doch mit einem herrlichen (Opfer-)Sperrzug gewann sie wunderschön. Wie?

Lösung aus Nr. 33:

Nach welch feinem Auftaktzug war die Umwandlung des Freibauern h6 nicht mehr zu verhindern? Nach 1.h7? f5! hätte der schwarze Läufer e5 das Umwandlungsfeld h8 kontrolliert. Dies vereitelte der Sperrzug 1.Lf5! Nach dem weiteren 1...Kf7 2.h7 Kg7 3.h6+! gab Schwarz auf, weil 3...Kxh6 4.h8D+ eine neue Dame gebiert und 3...Kh8 4.Lf8! gar zum Erstickungsmatt durch Lf8-g7 führt