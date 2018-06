Da die Baden-Württemberger damit geworben haben, sie könnten alles außer Hochdeutsch, darf man der neuen grün-roten Regierung im Lande durchaus mit Latein kommen: Quidquid agis, prudenter agas et respice finem – Was immer du tust, handle klug, und bedenke das Ende! Eine Volksabstimmung über den neuen Stuttgarter Bahnhof schien sich zunächst als Blitzableiter für unvereinbare Positionen anzubieten: Die SPD ist, wie die CDU, für Stuttgart 21, die Grünen sind dagegen. Die SPD ist für den Volksentscheid , weil er nach menschlichem Ermessen am Quorum scheitern wird: 33 Prozent aller Wahlberechtigten müssten gegen den Bahnhof stimmen. Die Grünen hofften, auch das allmählich vergeblich, dass wenigstens mehr Bürger gegen als für den Bahnhof stimmen würden, was dann als eine Delegitimierung des Projekts verkauft werden könnte.

Nun aber ist der Blitzableiter selbst höchst spannungsgeladen. Gegen den Bahnhof stimmen – was würde das denn heißen? Die Trassenführung der neuen ICE-Strecke könnte gar nicht Gegenstand einer Volksabstimmung sein, weil die nicht Sache des Landes ist; sie muss aber die bisherige Streckenführung im Winkel von 90 Grad schneiden, wenn sie zum Messegelände und zum Flughafen weiterführen soll – also unter der Erde. Einen Ausstieg aus den geltenden Verträgen kann weder die Regierung noch der Gesetzgeber des Landes beschließen, weil sie kein Kündigungsrecht bieten; ein Volksgesetz mit dem Ziel des entschädigungslosen Vertragsbruchs kann aber nicht verfassungsgemäß sein. Da die Regierung nicht einmal in der Lage war, eine kurzfristige Verlängerung des Baustopps zu finanzieren, wie will das Land den Ausstieg insgesamt bezahlen?

Ein Volksgesetz, das solche immensen Kosten offenkundig zur Folge hätte, würde aber mit der Verfassung kollidieren, weil über den Haushalt des Landes nicht per Volksabstimmung entschieden werden darf. Zumindest würde ein Gutachtenstreit über die Frage ausbrechen, ob mit dieser Bestimmung nur die förmlichen Haushaltsgesetze gemeint sind oder alle Gesetze, die auf den Haushalt gravierenden Einfluss haben, hier in der Höhe von ungefähr anderthalb Milliarden Euro. Ohnehin müsste die Landesregierung das tun, was die Grünen der Bahn ständig vorwerfen, nämlich "tricksen", um ein Gesetz zu erfinden, über welches das Volk dann abstimmen könnte.

Statt sich in solche Gewitterfronten eines "getricksten" Volksentscheids zu begeben, könnte man ja auch fragen: Wie wäre es, wenn das Parlament in Stuttgart einfach – und zwar fraktionsoffen – über folgende Resolution abstimmte: "Der Landtag befürwortet den Bau des neuen Bahnhofes"? CDU, SPD, FDP brächten als Befürworter 102 Stimmen auf, die Grünen nur 36 dagegen. Die Zweidrittelmehrheit des Landtags liegt bei 93 Stimmen. Was soll angesichts dieser mehr als eindeutigen Lage die irrwitzige Horizontschleicherei um den ohnedies zum Scheitern verurteilten Volksentscheid?