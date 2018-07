Das Burgenland, man weiß es seit Langem, ist die Heimat eines Menschenschlages, der regelmäßig mit besonders originellen Einfällen besticht. Nun wurde in dem lieblichen Landstrich eine Idee geboren, die das Zeug dazu hat, das gesamte Bildungssystem auf eine vollkommen neue Basis zu stellen. Ja, man könnte sogar von einer Revolution sprechen, die, wie alle Revolutionen, zunächst mit kleinen, unscheinbaren Schritten vorbereitet wird.

Es wurden also während der Sommerferien in mehreren burgenländischen Ortschaften eine Reihe fiktiver Schüler zum Unterricht angemeldet, damit die lokalen Schulen nicht mangels ausreichender Schülerzahlen dichtgemacht werden müssen. Ein Börsenmakler, dessen Job darin besteht, aus nicht Vorhandenem Gewinn zu schlagen, mag gelangweilt mit den Achseln zucken und von reiner Routine reden. Doch im Bildungsbereich stellt dieser Ansatz ein radikale Innovation dar.

Für alle Pädagogen sind Schüler, die es nicht gibt, ein geradezu paradiesischer Idealzustand. Warum wohl der Lehrergewerkschaft bisher nie die Forderung in den Sinn gekommen ist, der Unterricht müsse in leeren Klassenzimmern abgehalten werden? Einige Traditionalisten werden die irrige Ansicht vertreten, Lernen ohne Lernende sei nur die halbe Sache. Das ist Unfug. Bildung ist eben nicht für alle da. Sorgen sollte man sich eher um die Lehrerschaft machen.

Unterricht vor leeren Bänken könnte zu einer kleinen Sinnkrise führen. Die Lösung besteht aus lebensgroßen Pappschülern. So hätten die Pädagogen nicht nur das Gefühl eines Gegenübers, sie wären auch in der Lage, sich ihre Phantomschüler selbst auszusuchen. Noch ist nicht abzusehen, wie sich diese Praxis auf die überfüllten Unis auswirken wird. Phantomstudenten demonstrieren nicht und lassen sich in den Hörsälen beliebig dicht aneinanderschichten wie die sprichwörtlichen Sardinen in der Konservendose. Der nächste Schritt zur Sanierung der Hochschulen wären fiktive Professoren. Diese Gespenster-Unis würden zu einem schlanken und kostengünstigen Bildungssystem führen. Außerdem entstünde dadurch eine unfehlbare Wissenschaft: Wer keine Vorlesung vor niemandem hält, kann selbstverständlich auch nicht irren.