Es ist 20.40 Uhr, als elf Sorben in Kapuzenpullovern ein Wesen entführen und mit Spiritus übergießen. Da sind Kinder in Angst. Da rufen Menschen: »Ins Feuer!« Dann nimmt einer seine Fackel.

Es ist eine Art Hinrichtung in der Arno-Nitsche-Straße 40, Leipzig, sie geschieht an einem Scheiterhaufen im Jahr 2011. Die Sorben veranstalten ihr Chodojtypalenje , das Hexenbrennen, bald schießen Flammen in den Himmel vor dem Studentenwohnheim Handrij Zejler .

Und unter der Kapuze spricht einer: »Wir haben uns hier versammelt, um uralte slawische Bräuche zu praktizieren.« Dann fällt das Hohe Gericht sein Urteil. »Du verdammte, hässliche Hexe!« – »Ty hrozna wera!« – »Du allein trägst die Verantwortung, dass unsere Betten im Internat so klein sind. Wie soll sich dort das kleine sorbische Volk vermehren? Brennen wirst du, brennen!«

Dann geht die Puppe in Flammen auf: Willkommen bei den Sorben von Leipzig.

Das kleine sorbische Volk betreibt hier so etwas wie eine Ständige Vertretung, eine Außenstelle volkstümlichen Lebens, eine slawische Enklave in der Großstadt. Hier wohnen zwei Dutzend Studenten aus der Ober- und Niederlausitz in der exklusivsten Wohngemeinschaft Sachsens: nur Sorben dürfen einziehen. Manche sagen, die Jungen bewahrten ihre Kultur in Leipzig engagierter als ihre Eltern in der Heimat.

Denn diese Studenten leben zusammen wie in einem Lausitzer Dorf: Sie pflegen ihre Sprache und leben ihre Bräuche. Sie veranstalten das Hexenbrennen und das Maibaumwerfen, wie sie es von zu Hause kennen. Sie feiern Fasching und Ostern, wie man es in Nebelschütz oder Räckelwitz tut; und sie tragen, wenn es an der Zeit ist, die Trachten und Hüte ihrer Heimat.

In der Wohnheimbeschreibung, auf der Seite des Studentenwerks , steht für die Arno-Nitzsche-Straße: »besonders geeignet für sorbische Studierende«. In einem Internetforum hat sich tatsächlich mal jemand beschwert, dass das Rassismus sei. In Wirklichkeit ist es Minderheitenförderung.

Der frisch sanierte Plattenbau der Sorben steht weit im Süden. Man muss eine schwere Tür aufziehen, um dieses Klein-Lausitz zu betreten. In den ersten Etagen wohnen noch Studenten aller Nationen. Oben dann sind die Sorben, auf zwei Stockwerken, unter sich. Viele von ihnen studieren Sorabistik, die Lehre der sorbischen Sprach- und Literaturwissenschaft, die man deutschlandweit nur in Leipzig studieren kann.

Tage nach dem Hexenbrennen sitzen zwei junge Frauen im Wohnheim und erzählen, wie sie dort leben. Judith Mark, 23, heißt zu Hause Judith Markec. Diana Nagel, 21, heißt im Sorbischen Diana Naglec. Die Frauen sprechen das betörende Sächsisch der Lausitz. »Das ist der sorbische Einschlag«, sagt Judith. Ihr Deutsch ist perfekt, natürlich. Auf der sorbischen Etage jedoch wird Sorbisch gesprochen und nichts anderes. Nur heute erzählen Judith und Diana ihre Geschichte auf Deutsch, weil wir ihnen zuhören.

Im Aufenthaltsraum gibt es eine Bar und eine große schwarze Couch, es ist ihr Studentenklub, den sie Centrifuga nennen. So hieß der Klub schon, als die Sorben noch im Wohnheim Bornaische Straße lebten. Das musste, weil es alt und unwirtlich war, geschlossen werden. Im vergangenen Jahr wurden die Sorben umgesiedelt.

In Leipzig sind sie Exoten und Botschafter. »Wir haben einen Teil der Lausitz nach Leipzig mitgenommen«, sagt Judith.

Höchstens 60.000 Sorben gibt es noch in Deutschland, sie sind anerkannt als nationale Minderheit. Sie haben ihre Flagge und ihre Hymne. Ein Kernsiedlungsgebiet jedoch haben sie nur noch in Sachsen: wo Sorbisch auf der Straße gesprochen wird, wo die Mehrheit der Bevölkerung diese slawische Sprache beherrscht. In Gemeinden, die Panschwitz-Kuckau heißen, Neschwitz oder Radibor. Wo die Kreuze vor den Ortsschildern stehen, weil jeder katholisch ist. Wo die Orte zwei Namen tragen, Göda und Hodźij. Rosenthal und Róžant.