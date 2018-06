Gerhard Eusebio war 13 Jahre alt, als er sich die ersten Motive in seine Haut stechen ließ. Damals waren Tätowierungen verpönt, nur Außenseiter, Vagabunden und Kriminelle verzierten mit den Ornamenten ihren Körper.

Heute ist der 42-Jährige von Kopf bis Fuß tätowiert, vom stilisierten Frosch am Hals bis zu einem Donald-Duck-Kopf am linken Rist: "Der ist ein Stehaufmandl wie ich." Insgesamt drei Jahre lang saß der Steirer wegen verschiedener Drogendelikte im Gefängnis. In der Haft brachte er sich bei, mit selbstgebasteltem Gerät Körperverzierungen anzubringen. "Aus Zündhölzern, Nähnadeln und Tinte haben wir uns das gebaut", erzählt er und lacht.

Heute sitzt er im Dye Hard Ink, einem Tattoostudio in der Nähe der Wiener Mariahilfer Straße. Seit einigen Jahren arbeitet er hier als Tätowierer. Die langen dünnen Haare hat er zusammengebunden, in den Ohrläppchen stecken große Ringe.In der Strafanstalt Stein war er in einer Zelle am Ende des Ganges untergebracht. "Ideal, weil da haben s’ nicht hineingesehen. Wer erwischt wurde, der ist in Einzelhaft gekommen, in den Keller." Tätowieren ist in Gefängnissen streng verboten. Bezahlt wurde nur selten mit Geld. Meist gab es für das "Peckerlstechen" Tabak oder Kaffee.

Dass heute jede Menge Bürgerkinder Tätowierungen tragen, ist Gerhard Eusebio ein Gräuel. "Für uns drückte die Tätowierung ein Lebens- und Zusammengehörigkeitsgefühl aus. Die Motive waren nicht so wichtig. Heute geht es den jungen Leuten darum, etwas Schönes auf der Haut zu haben", sagt er. "Die kommen herein, wedeln mit 100 Euro und fragen, was sie dafür bekommen. Aber das hat man ein Leben lang, das sollte schon gut überlegt sein. Doch das tut fast keiner, die machen sich mehr Gedanken über ihre Handys und Autos. Heute ist man schon fast Individualist, wenn man nicht tätowiert ist", schimpft er.

Tätowierungen waren immer Teil gesellschaftlicher Rituale. Was heute ein Modetrend ist, diente früher der Strafe oder Stigmatisierung oder dem Ausdruck der Zugehörigkeit zu einer Subkultur – auch einer, der niemand freiwillig beitritt, wie jener der Sträflinge.beeindruckende Dokumentation eines Rituals am Rande der Gesellschaft

Der Strafvollzug versuchte stets vergeblich, die Praxis zu unterbinden. Früher, weil verhindert werden sollte, dass ein Häftling sichtbar macht, dass er "den herrschenden Wertvorstellungen gleichgültig gegenübersteht", wie man im Justizministerium erläutert. Heute bestehe das Verbot wegen des Gesundheitsrisikos. Trotzdem ist das Tätowieren fixer Bestandteil des Alltags in jeder Haftanstalt. Es ist ein unbekannter und unerforschter Bestandteil der Volkskultur, der seine Hochzeit allerdings hinter sich hat, seit Tätowierungen in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind.

Der Fotograf Klaus Pichler hat sich acht Jahre lang auf die Suche nach Exhäftlingen gemacht, ihre Tätowierungen fotografiert und die Geschichten dahinter aufgeschrieben. 150 Menschen stellten sich dem Steirer zur Verfügung – darunter nur zwei Frauen. Herausgekommen ist die beeindruckende Dokumentation eines Rituals am Rande der Gesellschaft. Im Oktober erscheint eine Auswahl der Fotos in einem Bildband.