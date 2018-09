Jeder Mensch kann es mit seinem Berufsleben wie mit den lichter werdenden Haaren halten: Man legt es sich so zurecht, wie man es gerne hätte – um Fülle vorzutäuschen, wo längst Leere ist. Ich kenne viele Angestellte, die ihre Arbeit nicht spannender als eingeschlafene Füße empfinden. Der einzige Sinn, den sie in ihrer Arbeit noch erkennen, steht am Monatsende auf dem Gehaltszettel. Ihr Beruf ist keine Berufung, sondern ein fauler Kompromiss, ein Pakt mit dem Teufel, den zu kündigen sie sich scheuen.

Martin Wehrle Der Coach Martin Wehrle ist Autor mehrerer Karrierebücher. In seinem aktuellen Ratgeber Sei einzig, nicht artig! fordert er den Leser auf, nichts mehr nur für andere zu tun, sondern alles für sich selbst.



Statt auf die Stimme ihrer Sehnsüchte zu hören, überpinseln sie ihre Wünsche mit Rationalisierungen: "Nach Jahren im selben Job stumpft doch jeder ab", "Arbeit ist schließlich kein Wunschkonzert" oder "Andere wären froh über einen so sicheren Arbeitsplatz".

Wer solche Sätze sagt, pflegt – frei nach Konstantin Wecker – eine unglückliche Liebe zum Selbstbetrug . Hier redet sich der Verstand schön, was vom Gefühl längst als Zumutung erkannt worden ist. Offenbar ist der Stern der Arbeitsfreude verglüht, und die Motivation hat sich davongemacht.

Ein Mensch füllt seine Funktion nur noch aus, indem er funktioniert.

bore-out Leiden Sie an Bore-out? Erledigen Sie private Dinge während der Arbeit?

Fühlen Sie sich unterfordert oder gelangweilt?

Tun Sie ab und zu so, als ob Sie arbeiten würden ­– haben tatsächlich aber gar nichts zu tun?

Sind Sie am Abend müde und erschöpft – obwohl Sie gar keinen Stress hatten?

Sind Sie mit Ihrer Arbeit eher unglücklich?

Vermissen Sie den Sinn in Ihrer Arbeit, die tiefere Bedeutung?

Könnten Sie Ihre Arbeit eigentlich schneller erledigen, als Sie dies tun?

Würden Sie gerne etwas anderes arbeiten, scheuen sich aber vor dem Wechsel, weil Sie dabei zu wenig verdienen würden?

Verschicken Sie während der Arbeit private E-Mails an Kollegen?

Interessiert Sie Ihre Arbeit nicht oder wenig? Auswertung: "Wenn Sie mehr als viermal ein Ja eingesetzt haben, leiden Sie am Bore-out oder sind auf dem Weg dorthin." (Quelle: Philippe Rothlin / Peter R. Werder: Diagnose Bore-out: Warum Unterforderung im Job krank macht, 2007: Redline Wirtschaft Heidelberg, 126 Seiten, 17,90 Euro) Literatur zum Thema Philippe Rothlin / Peter R. Werder: Diagnose Bore-out: Warum Unterforderung im Job krank macht, 2007: Redline Wirtschaft Heidelberg, 126 Seiten, 17,90 Euro Philippe Rothlin / Peter R. Werder: Die Bore-out-Falle: Wie Unternehmen Langeweile und Leerlauf vermeiden, 2008: Redline Wirtschaft Heidelberg, 160 Seiten, 19,90 Euro Daniel Beye: Innere Kündigung durch Bore-out?: Untersuchung des Zusammenhangs von Unterforderung und Leistungsbereitschaft am Arbeitsplatz, Grin Verlag: 2009, 76 Seiten, 24,99 Euro Markus H. Kipfer: Bore-out: Ein neues Konzept oder längst in der Psychologie etabliert? VDM Verlag Dr. Müller: 2009, 160 Seiten, 59 Euro



Dabei verliert er gleich zweifach: Erstens lassen sich mit dieser Haltung keine Bäume ausreißen – er macht sich selber zum Abschusskandidaten. Zweitens rauscht seine Lebensqualität in den Keller: 40 trübe Arbeitsstunden pro Woche färben auf die Freizeit ab wie eine Todesnachricht auf die Partylaune.

Die Zahl der psychischen Krankheiten unter Berufstätigen hat sich in den vergangenen 20 Jahren verdoppelt . Auch weil Menschen zu lange in Jobs verharren, die ihnen nichts mehr geben. Wer eine Position, mit der er innerlich abgeschlossen hat, einfach weiter ausübt, kann zum Roboter, zum seelischen Selbstzerstümmler verkommen. Mit den Jahren verliert er genau jene Energie, die er braucht, um noch mal als Bewerber in den Ring zu steigen und etwas Neues zu wagen.

Darum gilt: Wehret den Anfängen! Seien Sie achtsam, wenn Ihr Arbeitsplatz zur Hochburg der Langeweile verkommt . Welche Ihrer Sehnsüchte fordern Raum? In welcher Position könnten Sie mehr Erfüllung finden? Nur wer seine Wünsche zulässt, kann Sackgassen rechtzeitig erkennen und verlassen. Selbstbetrüger aber laufen frontal gegen die Wand.