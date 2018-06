Wie es um Kinder und Jugendliche in Deutschland steht, darüber weiß Klaus Hurrelmann bestens Bescheid. Der 67-jährige Soziologe, Erziehungswissenschaftler und Gesundheitsexperte leitete unter anderem 2002, 2006 und 2010 die Shell-Jugendstudie, mit der seit 1953 ausgelotet wird, welche Themen den deutschen Nachwuchs bewegen, wie er die Welt sieht und welche Erwartungen an die Zukunft er hat. Hurrelmann forschte über Bildungs- und Jugendfragen an den Universitäten in Essen, New York, Ithaka und Los Angeles. Nach fast 30 Jahren an der Universität Bielefeld, wo er die School of Public Health gründete und leitete, lehrt und forscht er seit 2009 an der privaten Hertie School of Governance in Berlin.