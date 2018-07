Von Deutschen ist hierzulande nur als Massenphänomen die Rede. Gerade drohe, so hört und liest man, die nächste Invasion dieser Spezies. Am 19. September, dem Semesterbeginn, werden sie wieder die Tore der hiesigen Universitäten stürmen. Über 10.000 der rund 130.000 Studierenden werden aus dem Norden kommen. Oder noch mehr. Denn in zwei Bundesländern schließen gleich zwei Jahrgänge von Abiturienten ab. Dagegen muss man doch was tun!

Also, berichtete die Zeitung Sonntag, habe sich die Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten (CRUS) entschlossen, schweizweit Zulassungsbeschränkungen für deutsche Studierende zu erlassen. Wer in Bern oder Zürich studieren wolle, müsse mindestens die Abi-Note 2 mitbringen, wer im Rest der Schweiz zu akademischen Ehren gelangen wolle, von dem werde eine 2,5 verlangt. "Schweizer Universitäten führen Noten-Guillotine für Deutsche ein", titelte die Zeitung – und wurde national und international zitiert. Maßnahmen gegen Deutsche in der Schweiz, das ist immer ein Thema. Die Nachricht hat aber einen Schönheitsfehler: Sie stimmt so nicht. Erstens wurde die Entscheidung schon im November 2010 gefällt und öffentlich gemacht. Und zweitens kann wie bislang jeder Deutsche an einer Schweizer Universität studieren, sofern er einen Studienplatznachweis seiner Heimat beibringen kann. Ausnahmen sind die eidgenössischen Hochschulen in Zürich und Lausanne sowie die Universität St. Gallen, die eigene Regelungen kennen.

Die Maßnahme, die jetzt erstmals greift, ist also mitnichten eine Verschärfung der Zulassungsbedingungen, sie ist bloß ein Versuch, mehr von den wirklich guten deutschen Studierenden zu bekommen. Es ist ein bescheidener, vielleicht gar ein allzu bescheidener Versuch, dessen Zaghaftigkeit auf verschiedene Dilemmata hinweist.

Erstens will man die ausländischen Studierenden nicht vor den Kopf stoßen – und zweitens keinen Konflikt mit der EU riskieren, die aufgrund verschiedener Verträge auf die Gleichbehandlung von In- und Ausländern pochen kann.

Es wäre auch sehr dumm, sich in diesen Dingen unbeliebt zu machen. Die Schweiz ist nämlich dringend auf den Input aus dem Ausland angewiesen, vor allem aus Deutschland. Die sogenannten Bildungsausländer erbringen einen wesentlichen Teil der Forschungsleistungen, sie sind zudem Werbeträger für die Schweiz im Ausland. Und vor allem gehen zwei Drittel von ihnen nach dem Studium in die Schweizer Arbeitswelt. Gerade in den naturwissenschaftlichen und technischen Berufen, die von der Wirtschaft besonders nachgefragt werden, wäre der Nachwuchs ohne sie schon lange nicht mehr sichergestellt.