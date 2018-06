Zwischen den Deutschen und ihren Ortsnamen verhält es sich häufig so wie zwischen Mann und Frau, wenn sie sich zu lange kennen: Man hat den Sinn dafür verloren, wie schön der andere ist. Deutschland ist liebreizend, jaja, das muss man sich nur mal wieder in Erinnerung rufen. Und diese Karte – die Karte der Orte, deren Namen an die Liebe erinnern – hilft dabei.

Alle Deutschlandkarten des ZEITmagazins im Überblick © Jörg Block

Üblicherweise denken nur Schulkinder zwischen sechs und neun Jahren, wenn sie an Küssaberg vorbeifahren: "Hihi, küssen, hihi." Viele Erwachsene und Paare, die sich nichts mehr zu sagen haben, fahren an Küssaberg vorbei – oder sogar durch – und sagen und denken gar nichts. Oder höchstens: "Ja mei, so heißen halt Orte, irgendwie müssen’s ja heißen, gibt ja so viele davon. Können ja nicht alle Neunkirchen heißen." (Um die Karte zu vergrößern, klicken Sie bitte hier.)

Liebe Paare in Deutschland: Achten Sie auf die Ortsschilder! Wenn ein schönes kommt, freuen Sie sich drüber. Und wenn Sie bei Häschendorf überlegen, ob sich das auch wirklich "Häs-chen"spricht, ist bei Ihnen alles in Ordnung.