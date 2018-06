Sie sehen aus wie extravagante Hüte, mit ihren Winkeln, Erkern und asymmetrischen Dächern: die Häuser auf dem Dornacher Hügel. »Aber auf abgeschrägte Fenster und verrückte Dachlandschaften kann man Steiners Bauweise nicht reduzieren«, sagt Jolanthe Kugler. Tatsächlich sind dies die augenfälligen Erkennungsmerkmale der bei Basel liegenden, größten Wohn- und Arbeitssiedlung der Anthroposophen . Um der tieferen Bedeutung auf den Grund zu gehen, hat die 34-jährige Architektin ein Buch herausgegeben, den ersten Architekturführer zum Dornacher Goetheanumhügel. Auf Kuglers vier Architekturpfaden kann man jetzt kreuz und quer über das Gelände laufen und sich ein Bild von Entstehungsgeschichte, Bewohnern und architektonischen Details der Häuser machen.

Kommt man von Dornach her und steigt die zehn Minuten vom Dorf auf den Hügel, staunt man: wie viele Häuser da stehen und wie klar sie trotz individueller Gestaltung als Steiner-Architektur erkennbar sind. 170 an der Zahl, von 1914 bis heute entstanden. Die Begeisterung über eine Architektur, die menschengemäß »organisch« sein will und »durch die Idee von Bewegung und Metamorphose inspiriert« ist, hielt weit über die Anfangsjahre hinaus an. Über jene Jahre, als Idealisten aus Stuttgart und Berlin, Paris und Moskau Steiners Ruf gefolgt waren, um voller »Ernst und Begeisterung« das erste Goetheanum zu bauen und sich dann rings um diese Aufführungsstätte für Steiners Mysteriendramen, das Herzstück der Gemeinde, anzusiedeln.

Infobox Dornacher Kolonie Architekturführer Jolanthe Kugler (Hrsg.): Architekturführer Goetheanumhügel. Die Anthroposophenkolonie Dornach-Arlesheim. Niggli Verlag, Sulgen 2011; 216 S. mit zahlreichen Abbildungen, 34,– €. Er Besichtigung Eröffnung der Architekturpfade und Tag der Offenen Häuser auf dem Goetheanumhügel am 3./4. September. 50 Häuser der Dornacher Kolonie stehen zur Besichtigung offen. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.dornacher-kolonie.ch

All das beschreibt der handliche, reich bebilderte Führer, mit dessen ausfaltbaren Plänen man sich der Höhe nähert. Vom ersten Goetheanum ist nichts mehr zu sehen: Es war aus Holz und fiel 1922 einer Brandstiftung zum Opfer. Was jetzt monumental auf dem Hügel hockt, ist das zweite Goetheanum von 1928, ein gewaltiger Klotz aus Sichtbeton, Sitz der Anthroposophischen Gesellschaft. Die schmalen Pfade zwischen den Häusern oder über Wiesen führen immer wieder darauf zu – und dann doch scharf daran vorbei. »Indirekte Wege erlauben es, aus lauter verschiedenen Blickwinkeln zu schauen; die Architektur in Ausschnitten und also in Bewegung zu erleben«, schreibt Kugler. Alles ist Lehre hier, alles von anthroposophischen Absichten durchdrungen – ein Umstand, der für Kugler selbstverständlich ist. Als Tochter des Steiner-Forschers Walter Kugler, der 1982 ans Archiv des Goetheanums berufen wurde, ist sie ein Kind des Hügels. Vor allem auf den Aspekt des »sozialen Raumes« legt sie Wert. Der Kindergarten etwa, den sie einst besuchte und an dem wir gerade vorbeilaufen: niedrig, achteckig, wie ein kleines Zirkuszelt aus Holz. »Innen gibt es um den zentralen Gemeinschaftstisch viele kleine Nischen, in die man sich verkriechen und trotzdem immer dabei sein konnte«, erinnert sich Kugler. Auch seien die Häuser stets in Bezug zur Landschaft und zum Lichteinfall gebaut. »Man soll ja merken, welche Tageszeit ist.« Eingebettet sein in stabile Zusammenhänge, Zeit zu Vertiefung haben – das verbindet die Architektin mit der Erinnerung an ihre Kinder- und Jugendzeit in der »Kolonie«.