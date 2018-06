Der europäische Souverän war im Urlaub, aber er hat sich nicht richtig erholt. Er hat in Spanien am Strand gelegen, er ist in Österreich auf die Berge geklettert, er hat versucht den Kopf freizubekommen. Es ist ihm nicht wirklich gelungen. Ferien? Vor lauter Sorge habe sie manchmal nicht schlafen können, sagt die portugiesische Europaabgeordnete Elisa Ferreira, als sie am Montag wieder in Brüssel ist.

Die Kursstürze an den Börsen, der Streit um neue Milliardenhilfen, Gipfeltreffen, Brandbriefe, Wirtschaftsregierung, Euro-Bonds. Viel ist geschehen, seit die Abgeordneten des Europäischen Parlaments in die Sommerpause gegangen sind. Nun kommen sie zurück und stellen Fragen.

"Welche Vision gibt es für Europa?", will die Sozialistin Ferreira wissen.

"Wie kann man Wachstum mit Sparen schaffen?", fragt eine polnische Konservative.

"Wie viele staatliche Schuldtitel hat die Europäische Zentralbank in ihren Büchern?", bohrt ein britischer Tory.

"Wie kann man die Krise als Abgeordneter in den Griff bekommen?", grübelt ein französischer Gaullist.

Es ist Montagnachmittag, und im Anna-Lindh-Saal des Europäischen Parlaments in Brüssel, einem eindrucksvollen Halbrund, in dem weiß livrierte Kellner mit silbernen Kaffeekannen umherhuschen, treffen sich die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses zu einer Sondersitzung. Den Abgeordneten aus 27 Ländern gegenüber sitzen: Jean-Claude Trichet, der Chef der Europäischen Zentralbank, Jean-Claude Juncker, der Vorsitzende der Euro-Gruppe, und Olli Rehn, der zuständige Kommissar der Europäischen Union.

Die Parlamentarier treffen die selbst ernannten Euro-Retter: Wo, wenn nicht hier, müsste man etwas erfahren über die demokratische Kontrolle der Milliarden, die eingesetzt werden, um den Euro zu stabilisieren?

Ein Dialog ist angekündigt, doch man darf sich diesen Dialog nicht allzu diskursiv vorstellen. Am Anfang spricht Jean-Claude Trichet. Entschieden verteidigt der Franzose das Agieren der Europäischen Zentralbank (EZB) in der Krise, kühl mahnt er die nationalen Regierungen zur Haushaltsdisziplin. Dann nimmt er schweigend die Huldigungen der Parlamentarier entgegen. Es fehle in Europa an politischer Führung, klagt der Schwede Olle Schmidt und wendet sich an Trichet: "Ich möchte Ihnen danken, Sie haben diese Führung bewiesen." Der Grüne Sven Giegold tadelt Trichets Kritiker und bittet den scheidenden Zentralbanker, seine "laute Stimme für die Einheit Europas" auch künftig zu erheben.