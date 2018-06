Woran man erkennen kann, dass Mario Götze wirklich ein Jahrhunderttalent ist, der neue Messi , der eine unter Millionen (und nicht einfach ein sehr, sehr guter Nachwuchsspieler)?

Man sieht es am Glanz in den Augen der Kommentatoren. Beckenbauer : Der Herrgott hat diesen Jungen mit Talent überschüttet. Löw : Es sind die einfachen Dinge, die er genial macht. Scholl: Was er mit dem Ball macht, habe ich ewig nicht gesehen. Klopp : Mario denkt das Richtige. Fast verzweifelt versuchen sie dem Volk zu erklären, was genau diesen Götze so besonders macht, und es scheint etwas damit zu tun zu haben, in einer Situation genau die richtige Lösung zu finden, das Angemessene zu tun statt das Auffällige, also etwa das, was mit form follows function gemeint ist und was dieser Spieler offenbar bis zur Perfektion kann.

Ihre Euphorie ist so signifikant, weil das Loben von Kollegen eigentlich eine komplexe Sache ist: Je besser man sich in einer Branche auskennt, desto deutlicher sieht man auch die Schwächen, die Vertuschungsversuche, die Eitelkeiten, die Angebereien: Natürlich, die neue Kollegin ist ein Nachwuchstalent mit guten Ideen, hält sich aber für Gottes Geschenk an den Journalismus/die Architektur/die Wissenschaft und wird sich genau wegen dieser Eitelkeit leider auch nicht weiterentwickeln. XY: Guter Mann, absolut, aber wirklich so gut, dass man ihm einen Dienstwagen/Ministerposten/Pritzker-Preis geben musste? Der Typ, den der Chef neulich in der Konferenz gelobt hat? Kocht in Wahrheit auch nur mit Wasser, veranstaltet aber immer einen solchen Riesenwirbel, dass alle beeindruckt sind, und zwar nicht von der Qualität der Arbeit. (Sondern von, je nach Job, auffälliger Rhetorik, lyrischen Einstiegen, komplizierten Türmchen und Erkern oder Glanzparaden, die zwar das Stadion zum Raunen bringen, aber, wie Experten wissen, in Wahrheit natürlich nur über sein mangelndes Stellungsspiel hinwegtäuschen.)

Und dann erscheinen manchmal Leute auf der Szene, da mag man solche kleinlichen Sachen nicht mehr denken. Weil sie wirklich, wirklich gut sind, so gut, dass Experten von höheren Mächten sprechen, ohne Vorbehalte und Falschheit.

Wir alle wollen, dass Extrembegabungen, wie Mario Götze offenbar eine ist, ihr Potenzial einlösen. Weil es ein Beweis dafür ist, dass Qualität erkannt wird und die Welt nicht so schlecht ist, wie man es glauben könnte, wenn man nur lange genug im Journalismus/Wissenschaftsbetrieb/Gesundheits- und Sozialwesen gearbeitet hat.