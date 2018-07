Wann ist eine Revolution zu Ende? Wenn das Alte verschwunden ist? Oder das Neue gesichert? Genau in diesem Zwischenstadium befindet sich Libyen derzeit, und doch, eines scheint sich schon sagen zu lassen: Der neue Staat festigt sich schneller als erwartet.

Die offenbar letzten bedeutsamen Städte, die am Dienstagabend noch von Gadhafi-Anhängern gehalten wurden, waren Sirte und Bani Walid. In einer von ihnen, so die Vermutung der Rebellen, könne sich Muammar al-Gadhafi versteckt halten. Besonders seine Geburtsstadt Sirte belegten Nato-Flugzeuge zu Anfang der Woche deshalb mit schwerem Bombardement, laut Angaben der Allianz zerstörten sie Radaranlagen, Raketenstellungen und Armeefahrzeuge. Währenddessen sammelten sich die Rebellen, zum Teil mit Panzern, auf den Zufahrtsstraßen der Stadt. Sie wollten, hieß es aus ihren Reihen, lieber warten und die Stadt in einem schnellen Streich einnehmen. Mustafa Abdul Dschalil, der Präsident des Nationalen Übergangsrates (NTC), hat den Verteidigern von Sirte und anderen Gadhafi-Loyalisten ein Ultimatum gesetzt, die Waffen bis zum Samstag niederzulegen. Er hoffe darauf, "mehr Blutvergießen, Zerstörung und Schaden zu verhindern", so Dschalil, deshalb verhandle man mit der Gegenseite. Falls die sich nicht ergebe, müsse eine "militärische Entscheidung" herbeigeführt werden.

Soweit es sich aus verschiedenen Berichten zusammentragen lässt, agieren die neuen Herrscher des Landes im Allgemeinen recht verantwortungsvoll. Das Rote Kreuz meldet, dass es Zugang zu verschiedenen Gefangenenlagern in Tripolis und anderen Städten erhalten habe; seine Mitarbeiter könnten sich um die Inhaftierten kümmern, sie loben den "konstruktiven Dialog" mit den Verantwortlichen. Auch die befürchteten Hetzjagden und Racheaktionen gegen Gadhafi-Anhänger blieben offenbar weitgehend aus. Eine mittlerweile erklärte Absicht des NTC ist es, möglichst viele Staatsbedienstete aus der Gadhafi-Ära in den Wandel einzubinden, statt sie zu entlassen, unter anderem, um ein Chaos wie nach dem Fall Saddam Husseins im Irak zu verhindern. Nach entsprechenden öffentlichen Bitten trauten sich Anfang der Woche schon wieder die ersten Polizisten in Uniformen auf die Straßen – und dass, obwohl die Truppe wegen ihrer Brutalität unter dem Gadhafi-Regime berüchtigt und verhasst war.

Der NTC hofft jetzt darauf, dass westliche Staaten ihm recht bald die zugesagten ersten fünf Milliarden Dollar aus den eingefrorenen libyschen Auslandskonten überweisen. Schon in Kürze, kündigte die Übergangsregierung an, solle auch die libysche Öl- und Gasförderung wieder anlaufen, was zunächst nicht so sehr für den Verkauf wichtig wäre, sondern dafür, die Elektrizitätswerke des Landes zu versorgen.

Dramatisch stellt sich laut Rotem Kreuz derweil die Lage in den Krankenhäusern dar. Er sei "geschockt", sagte der Leiter der Rot-Kreuz-Delegation in Tripolis, Georges Comninos, dass sich in manchen Hospitälern wegen Kämpfen in der Umgebung niemand um Verletzte kümmere. Das Abu-Salim-Krankenhaus, eine der wichtigsten Trauma-Kliniken, funktionierte schlicht nicht mehr, weil das Personal weg war. "Dutzende von Patienten waren dem Tod preisgegeben."

Der Vorsitzende der Afrikanischen Union, Jean Ping, beschuldigt zudem die Rebellen, unschuldige Schwarzafrikaner umzubringen. Gadhafi hatte viele von ihnen als Söldner rekrutiert, aber es gibt mindestens genauso viele schwarzafrikanische Gastarbeiter im Land. "Sie töten diese Leute, normale Arbeiter, oder misshandeln sie", klagt Ping an, die neue Regierung müsse dem entgegentreten. Der NTC verurteilt die Gewalt – aber streng genommen, wäre es auch die Aufgabe der Nato, zu verhindern, dass Zivilisten Schaden zugefügt wird. So will es die UN-Resolution, die ihrem Eingreifen zugrunde liegt. In einem internen Papier über ein mögliches internationales Engagement im Nachkriegs-Libyen, das diese Woche aus dem UN-Hauptquartier durchsickerte, heißt es: "Das Zivilschutz-Mandat des Sicherheitsrates endet nicht mit dem Fall der Gadhafi-Regierung. Die Nato trägt also weiterhin einige Verantwortung."