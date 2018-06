Wenn man irgendwo eingeladen ist, und es war schön gewesen, wie der Berliner es ausdrückt, dann will man trotzdem irgendwann gehen. Ja, Freunde – ich sage es ganz offen: Kein Gastgeber der Welt kann so reizend sein, dass man nicht trotzdem irgendwann nach Hause möchte. Man wohnt halt woanders. Man muss zu Hause auch mal die Blumen gießen. Man ist, verdammt noch mal, müde. Und, seien wir ehrlich, der Gastgeber will es doch auch. Himmel, Hölle, Halleluja, einmal muss Schluss sein. Und selbst wenn man auf der Party endlos bliebe, aus Höflichkeit, aus Trägheit, dann wäre auch dies keine Lösung, denn die wunderhübsche Gastgeberin würde, gemeinsam mit ihren Gästen, dahinwelken, wir würden alle ein bisschen in die Breite gehen und ein bisschen in die Tiefe, die Gastgeberin würde sterben oder ein Gast, vermutlich ich. Ich bin ja neuerdings immer der Älteste überall. Was ist denn aus all den alten, langhaarigen, langweiligen Zotteltypen geworden, die früher immer auf den Partys herumstanden? Ach so. Ich bin das jetzt selber. Der Bestattungsunternehmer würde kommen, und dann wäre die Party trotzdem vorbei, obwohl ich nicht gegangen bin. Wer nicht geht, der wird getragen.

Man sollte also aufstehen, sagen, dass es schön war, schön gewesen, dass es nun Zeit ist, höchste Zeit sogar, man sollte sich bedanken, die Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen zum Ausdruck bringen, man sollte zur Tür gehen, die Tür öffnen oder von den Gastgebern öffnen lassen und gehen. Aber so läuft das nicht in unserer Kultur. In unserer Kultur ist es Sitte, dass man an der Türe noch mal stehen bleibt und dort so tut, als sei der gerade eben geäußerte Wunsch, das nette Beisammensein zu beenden, ein schwerwiegender Irrtum gewesen. Man schneidet ein neues Thema an. Man tut so, als sei zur Anschneidung dieses neuen Themas, so es einem denn tatsächlich unter den Nägeln brennte oder brönne, nicht in den vorangegangenen Stunden alle Zeit der Welt vorhanden gewesen.

Wie viele Stunden meines Lebens habe ich in Fluren verbracht, vor einer geschlossenen oder halb geöffneten Tür, und habe sinnlosen Gesprächen gelauscht? Wie viele? Ich will es gar nicht wissen. Ich selber sage nie was. Höchstens: Auf Wiedersehen, danke. Aber die anderen. Es ist ja auch Sitte, dass meistens mehrere Gäste gleichzeitig gehen oder sogar alle. Dagegen hätte ich nichts. Aber man steht Schlange. Man darf nicht einfach an den anderen vorbei, man wartet, bis man an die Reihe kommt. Es ist eine Situation wie bei der Ausreise aus der Sowjetunion. Jeder Gast, jeder außer mir, möchte noch eine Viertelstunde reden. Warum sind sie dann nicht einfach eine Viertelstunde länger sitzen geblieben? Die Zeremonie des Abschieds dauert fast so lange wie das Zusammensein – hat nicht sogar Simone de Beauvoir ein Buch darüber geschrieben? Die Zeremonie des Abschieds. Der Tod von Sartre ist darin nur eine Metapher.

Die Leute denken, einfach zu gehen, mit einen "Tschüss", mit einem "Pfüati", einem "Vergelt’s Gott", sei unhöflich. Brüsk. Es muss ein Nachspiel geben, wie beim Koitus. Ich möchte mal eine ganz einfache Wahrheit aussprechen: Eine Essenseinladung ist kein Koitus. Bei einer Essenseinladung darf, nein, muss man sich anders verhalten. Zum Beispiel, manche Leute duschen nach dem Koitus, aber nach der Essenseinladung steht nie jemand auf und duscht. Merke: Es herrschen andere Spielregeln. Sehen Sie, das ist eines meiner Probleme mit der deutschen Leitkultur, ich lehne diesen Bestandteil der deutschen Leitkultur ab, das postkoitale Herumstehen.

