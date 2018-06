Wenn die Bäume auf dem Kopf stehen, ist die Welt aus den Fugen geraten. Im Land der Borena stehen viele Bäume auf dem Kopf. Es sind die ersten sichtbaren Zeichen der Dürre, die den Süden Äthiopiens heimgesucht hat. Die Menschen fällen Bäume und drehen sie auf die Kronen, damit ihre halb verhungerten Rinder die Blätter abzupfen können. Seit drei Jahren hat es hier nicht mehr richtig geregnet. Eisgrau der wolkenlose Himmel, weit und breit kein Fleckchen Grün, grauer, krachdürrer Busch, der lateritrote Boden betonhart und schrundig, ausgedörrt von der Sonne. Je weiter wir in das Tiefland im Süden fahren, desto mehr auf den Kopf gestellte Bäume sehen wir. Dann tauchen die ersten Rinderkadaver auf, fünf, zehn, Dutzende. Hinter einer Siedlung namens Dambi steigt süßer Verwesungsgestank in die Nase, überall Knochen, Schädel, Klauen, Hörner, verdorrte Felle, von Hyänen abgenagte Skelette.

Unweit dieses Viehfriedhofs begegnet uns ein Mann, der wie das Dorf heißt: Dambi, Vorname Mohammed. Vor Kurzem war er noch ein reicher und angesehener Viehhalter. Heute zeugt nur seine sure vom einstigen Wohlstand, seine muslimische Kopfbedeckung, die aus Goldfäden gestickte Minarette zieren. Dambi besaß 95 Rinder, das ist eine stattliche Zahl, wenn man bedenkt, dass in seiner Volksgruppe der Borena eine Herde durchschnittlich 50 Stück zählt. Als die ersten Tiere tot liegen blieben, trieb er seine Herde in der Hoffnung auf Grünfutter in Richtung Süden, hinüber nach Kenia. Aber Dürren machen nicht an Staatsgrenzen halt, und weil viele Halbnomaden genau so handelten wie Dambi, waren die letzten Flächen, auf denen noch ein paar kümmerliche Grashalme sprossen, schnell überweidet.

"In drei Wochen sind 90 meiner Rinder verreckt. Einfach umgefallen, eines nach dem anderen", berichtet Dambi. 37 Jahre ist der Mann alt, er redet, als sei seine Zukunft schon vorbei und die jahrhundertealte Hirtenkultur der Borena dem Untergang geweiht. Er habe, sagt er, das Vertrauen in diese Lebensweise verloren. "Wenn die letzten Rinder tot sind, werden die Menschen verhungern."

Mohammed Dambi hat noch ein paar Ersparnisse, um seine achtköpfige Familie durchzubringen. Aber er wird sich bald in die Schlange derer einreihen müssen, die für Lebensmittel anstehen. Just an diesem Tag ist in seinem Dorf die erste Hilfslieferung eingetroffen, Weizen und Hülsenfrüchte aus Spanien. Geduldig nehmen die Bewohner die Rationen in Empfang. Eine Frau ruft uns zu: "Ihr schaut nur auf Somalia, aber wir hungern auch !"

Anders als sein Nachbarland ist Äthiopien kein fragiler oder gar gescheiterter, sondern ein allgegenwärtiger Staat. Das Regime des Präsidenten Meles Zenawi ist autoritär, wer opponiert, landet schnell im Gefängnis. Dass Äthiopien trotzdem auf massive Unterstützung des Westens, vor allem der USA, zählen kann, ist seiner Rolle als christlich-orthodoxes Bollwerk gegen den Islamismus am Horn von Afrika geschuldet. Kein anderes Land der Welt erhält mehr Nahrungsmittelhilfe . Zenawi nimmt sie dankend an – und reagiert allergisch auf jede Form von Kritik.

Aber es wäre zu einfach, der Regierung vorzuwerfen, dass sie sich allein auf den Beistand der Außenwelt verlassen würde. Die staatlichen Institutionen funktionieren hier einigermaßen. Die Regierung will das Image des "ewigen Hungerlandes" abstreifen, das ihr seit Mitte der achtziger Jahre anhaftet. Damals hatte eine Hungersnot eine ganze Phalanx westlicher Popstars zu Benefizkonzerten veranlasst und das Land zum Inbegriff für afrikanisches Elend gemacht.

Heute gibt es ein Frühwarnsystem für Hungersnöte und ein Sicherheitsnetz, das 7,5 Millionen bedürftige Kleinbauern versorgt. Überdies wurde eine staatliche Getreidereserve von über 300.000 Tonnen angelegt. Man sieht hier noch nicht die schockierenden Bilder von Scharen spindeldürrer Kinder mit aufgeblähten Bäuchen. Die Frage ist, ob die Maßnahmen für das Ausmaß dieser Not reichen. Nach Schätzungen der Hilfsorganisation Oxfam sind seit Jahresanfang eine halbe Million Rinder verendet. Für die Halbnomaden im Süden Äthiopiens ist das eine Katastrophe von biblischen Ausmaßen. Rinder bilden das Rückgrat ihrer Ökonomie, sie genießen einen geradezu heiligen Status.

Viele Wanderhirten müssen nun das restliche Vieh verkaufen, um zu überleben. Der Besitzer zweier klappriger Kühe, die an einem Pappkarton kauen, rechnet vor, dass sie höchstens noch ein Sechstel des üblichen Marktpreises einbringen. Gleichzeitig sind viele Nahrungsmittel unbezahlbar geworden, ein Zentner Weizen kostet umgerechnet rund 21 Euro, dreimal so viel wie vor einem Jahr. In ihrer Not suchen die Dürreopfer nach alternativen Einkommensquellen: Sie schlagen Brennholz, stellen Holzkohle her. Sie wissen, dass das verboten ist. Sie wissen auch, dass sie durch den Raubbau die eigenen Lebensräume zerstören. Entlang der einzigen Teerstraße ist der Busch stellenweise schon kahl. Im Teufelskreis der Dürre haben die Menschen keine andere Wahl.