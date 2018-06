DIE ZEIT: Herr Wurster, gibt es das eine Auto der Zukunft?

Reinhold Wurster: Nein, das ist abhängig vom Anwendungsfall. In China entstehen Städte mit 30 Millionen Einwohnern und mehr. Für den Fortschritt dort gibt es keine Vorbilder, die Lösung werden die Chinesen selbst noch entwickeln. In Indien geht es chaotischer zu, mit offenem Ausgang.

ZEIT: Und bei uns im Westen?

Reinhold Wurster ist Mobilitätsexperte bei der Ludwig-Bölkow Systemtechnik GmbH in Ottobrunn bei München. Die LBST berät Unternehmen, Verbände und Politik zu Themen der nachhaltigen Energieversorgung und alternativen Antriebsarten.

Wurster: 20 bis 30 Prozent der Menschen leben bei uns auf dem Land. Da ist es schwierig mit Bussen und Straßenbahnen. Also bleibt es bei Autos. Selbst die Grünen, die früher gegen Individualverkehr waren, sind jetzt fürs Elektroauto . E-Autos dürften aber in absehbarer Zeit vor allem Luxus-Zweit- und-Drittwagen sein – so teuer, wie Batterien sind . Für lange Strecken kommen effiziente Benzin- und Brennstoffzellenantriebe infrage. Aber auch diese Autos, mit denen nach wie vor der Großteil der gefahrenen Kilometer zurückgelegt wird, werden vielleicht kleiner sein als heute.

ZEIT: Werden wir mehr oder weniger Autos haben als heute?

Wurster: In China zum Beispiel werden es natürlich mehr, aber die Dichte auf die Einwohner gerechnet bleibt geringer als im Westen. Experten rechnen mit höchstens einem Auto für zwei Menschen. Dafür brauchen die Chinesen dann allein 80.000 Kilometer vierspurige Straßen.

ZEIT: Werden die Deutschen mit weniger Autos auskommen müssen?

Wurster: Ich denke, ja. Weil die Ressourcen so knapp sind, dass der Preis fürs Autofahren massiv steigen dürfte. Einerseits die Materialien. Nicht so sehr die berühmten seltenen Erden , deren Gebrauch kann man beim Autobau umgehen, als vielmehr Kupfer, Zinn oder Zink. Bei Kupfer könnte schon 2013 der Förderhöhepunkt überschritten werden. Und Kupfer ist im Autobau der Zukunft mit E-Antrieb kaum zu ersetzen. Andererseits werden uns am Ende des Jahrzehnts große Ölförderkapazitäten fehlen. Um die Nachfrage zu befriedigen, müssten bis 2020 ein ganzes Saudi-Arabien und ein Russland an Ölförderung hinzukommen. In der kurzen Zeit ist das undenkbar und vermutlich auch insgesamt nicht leistbar.

ZEIT: Trotzdem werden die Deutschen die Autos der Zukunft entwickeln und bauen?

Wurster: Das ist die Milliarden-Dollar-Frage. Noch brauchen die Chinesen uns, wenn auch in ihrem eigenen Land mit Joint Ventures, an denen deutsche Firmen Anteile von 49 Prozent oder weniger haben. China hat noch nicht die gut ausgebildeten systemintegrierenden Ingenieure, um Topautos zu entwickeln. Das kann sich aber ändern.

ZEIT: Hat die deutsche Autoindustrie alle Fähigkeiten beisammen, um weltweit weiter vorne zu sein?

Wurster: Sie könnte ein Riesenproblem bekommen – wenn sie sich nicht bald als Organisator von Mobilität versteht. Mobilität heißt künftig Vielfalt. Auto im Besitz, Leihauto, Hochgeschwindigkeitszug, Flugzeug, Nahverkehr. Der ehemalige Daimler-Chef Edzard Reuter strebte noch den integrierten Technologiekonzern an, mit Zügen und Flugzeugen im Angebot. Dann kam die Konzentration aufs Auto. Doch nur Auto, Auto, Auto ist nicht die Zukunft. Daimler baut immerhin noch Busse und Lkw, VW und Toyota auch...