Drei Jahre ist sie nun alt, die große Krise. Was sich daraus am Ende für ein Monster entpuppt, ist noch nicht abzusehen, aber wo man auch hinschaut, versuchen Regierungen Schutz zu bieten. Der Euro-Schutzschirm soll(te) Griechenland , Irland und Portugal vor dem Bankrott retten. Nun will Großbritannien die Steuerzahler besser vor den Banken schützen.

Eine unabhängige Kommission unter dem Vorsitz des ehemaligen Zentralbankers John Vickers hat am vergangenen Montag Vorschläge zur Reform des britischen Bankenwesens vorgestellt, deren Kern ein "Schutzschild" ist, der Spareinlagen und Girokonten vor dem risikoreichen Investmentbanking abschirmen soll.

Konkret bedeutet dies, das Filialgeschäft und die Investmentseite einer Bank voneinander zu trennen. Künftig sollen sie als zwei eigenständige Unternehmen mit eigenen Vorständen geführt werden. Außerdem rät John Vickers dazu, das Privatkundengeschäft in Zukunft mit mindestens 17 bis 20 Prozent Eigenkapital zu schützen.

Die Reform des Bankensystems ist überfällig, überall, aber in Großbritannien besonders. Denn dass die britische Wirtschaft in einer Jahrhundertkrise festsitzt , hat vor allem damit zu tun, dass sie von dem Bankenkollaps besonders hart getroffen wurde.

Bis 2008 erwirtschaftete der Finanzsektor knapp zwölf Prozent des britischen Bruttoinlandprodukts. Entsprechend schmerzhaft und teuer war auch die Rettungsaktion, mit der die Regierung Großbanken wie Lloyds und die Royal Bank of Scotland vor der Pleite bewahren musste. Die Summe der direkten Kapitalhilfen und der Garantien belief sich auf rund 850 Milliarden Pfund (990 Milliarden Euro).

Der britische Finanzminister George Osborne von den Tories hat sich dazu verpflichtet, die Vorschläge der Kommission anzunehmen und schon bald in neue Gesetze zu verwandeln. In der City of London hat er sich damit nicht beliebt gemacht. Drei Jahre nach ihrem peinlichen Absturz haben die Geldbarone und mit ihnen die City ihr Selbstvertrauen längst wieder gewonnen.

Die Banker wissen einfach um ihre Bedeutung: Die britische Krise ist schließlich auch deswegen so gravierend, weil es außer den Finanzdienstleistern kaum Branchen gibt, von denen das Land ein wirklich robustes Wachstum erwarten könnte. George Osborne spricht zwar gerne von einem "industriellen Aufschwung", den er erkennen könne, aber der systematische Abbau der Industrieproduktion in den vergangenen Jahrzehnten lässt sich nicht einfach umkehren. "Die City of London ist nach wie vor einer der wichtigsten Finanzplätze der Welt", sagt David Strachan von der Beratungsfirma Deloitte. "Ohne sie wird Großbritannien so schnell keine grünen Auen sehen."

Viele sorgen sich deshalb, dass der zarte Aufschwung durch die höheren Kosten der Refinanzierung für die Banken zerstört werden könnte. Die Institute werden selbstredend versuchen, die neuen Kosten an die Kunden weiterzugeben, Kredite zu verteuern, Gebühren anzuheben. John Vickers versucht dem entgegenzuwirken, indem er die neuen Regeln erst 2019 in Kraft treten lassen will.

Das größere Problem ist, dass Großbritannien mit einer weitreichenden Bankenreform international isoliert dasteht. "Nach dem Ärger über die Banker vor drei Jahren ist den internationalen Regulierungsbehörden die Lust vergangen", sagt Steve Schiffers von der City University in London. "Die Vorschläge von Vickers sind wesentlich substanzieller als alles, was in Basel, Brüssel oder in Washington diskutiert wird." Die internationale Regulierungsbehörde in Basel etwa schlägt eine Kapitalerhöhung auf nicht mehr als sieben Prozent vor.

Der britische Finanzminister will nun versuchen "das britische Modell international zum Vorbild zu machen".