Plötzlich war Paul verschwunden. Paul, der im täglichen Kampf um die nächste Mahlzeit in den Straßen Kenias wie ein Bruder für ihn geworden war. Als Philip Oprong Spenner ihn das nächste Mal sah, stand er mit vom Drogenrausch glasigen Augen vor ihm, den blauen Trainingsanzug, der einst sein ganzer Stolz gewesen war, zerschlissen und kein Wiedererkennen im Blick. Wenig später war Paul tot. Im Delirium war er vor ein Auto gelaufen.



Das Schicksal seines besten Freundes ist der Kontrast in Spenners Buch Move on up , vor dem die ganze Unwahrscheinlichkeit seiner eigener Geschichte greifbar wird: Während das Leben des einen Straßenkindes auf dem Pflaster Nairobis endete, fand das andere den Weg in ein neues Leben. Bis nach Deutschland führte Spenner sein Weg, bis an eine Stadtteilschule im Hamburger Norden, wo er im Alter von 29 Jahren das erste Mal selber als Lehrer vor einer Klasse stand.

Spenner erzählt von den Menschen, die ihm unterwegs geholfen haben – von Mary, der jungen irischen Freiwilligen, die nicht ruhte, bis das Waisenkind nicht mehr das Heim fegen musste, sondern zur Schule gehen durfte. Vom Hamburger Kinderarzt Robert, der dem Jungen erst lange Briefe schrieb, ihn dann besuchte und schließlich als Erwachsenen mit nach Deutschland nahm und dort wie ein Vater für ihn wurde. So inspirierend seine Geschichte ist, so niederschmetternd ist das Gemälde der sozialen Verelendung Ostafrikas, das der Autor zeichnet – eine Verelendung, die auch und in besonderem Maße aus den fehlenden Bildungschancen für weite Teile der Bevölkerung herrührt.

Es mag seltsam erscheinen, dass ein früheres afrikanisches Straßenkind heute deutschen Schülern hilft, doch für Spenner gibt es keine Welt, unterteilt in "Hier ist alles gut" und "Da ist alles schlecht". Er will den Blick seiner Leser auf alle Kinder richten. So wird sein abenteuerliches Leben zu einer Verheißung, wozu Kinder in der Lage sind – wenn man ihnen die Chance dazu gibt.