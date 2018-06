Jede chinesische Garküche funktioniert nach einem einfachen Prinzip: Was geht schnell, was passt in den Wok, was lässt sich kurzfristig heiß machen? Eine Garküche liefert immer das, was ihre hungrigen Kunden gerade wollen.

Das ist das Prinzip, nach dem Angela Merkel Politik macht .

Merkel war mal Reformerin und dann wieder nicht; sie war Klimaschützerin und dann wieder nicht; sie war gegen den schnellen Atomausstieg und dann wieder dafür. Sie war zunächst dagegen, den Griechen zu helfen, und nun, da sie die entschlossene Griechenland -Retterin gibt, glauben ihr die eigenen Leute nicht mehr. Merkels Garküche laufen die Kunden davon .

Wenn man weiß, was man zu erwarten hat, muss so eine Garküche gar nicht einmal schlecht sein. Ihr Prinzip funktioniert so lange, wie die Kunden das Übliche bestellen und die gewohnten Zutaten vorhanden sind. Aber es stößt an seine Grenzen, wenn es auf einmal Sonderwünsche gibt und gleichzeitig die Zutaten ausgegangen sind.

Angela Merkels Politikstil mag bis zum Ausbruch der Krise 2008 funktioniert haben. Aber nun funktioniert er nicht mehr, auch wenn die Zeit in der Großen Koalition das zunächst überdeckt hat. Denn in dieser Krise gibt es nichts mehr, woran man sich orientieren kann; was gestern noch richtig war, ist heute bereits falsch, und was heute als falsch gilt, kann morgen schon notwendig (vulgo: alternativlos) sein. Eine Regierung, die in diesem Chaos fortwährend die Richtung ändert, vergrößert das Chaos nur. Sie wirkt dann beliebig und überfordert. Erst recht, wenn sie nicht mehr erklären kann, warum sie so handelt, wie sie handelt.

Wenn man so will, dann verlangt diese Krise von Merkels kleiner Garküche, dass sie auf einmal ganz neue Gerichte erfindet, dabei ohne die bekannten Zutaten auskommt und das Ganze dann noch in Sternequalität produziert. Dazu bräuchte sie gute Ideen und gutes Personal. An beidem mangelt es.

Das fängt im Kabinett an, wo Philipp Rösler unaufgefordert die Pleite Griechenlands herbeireden darf . Ganz so, als habe das keine Folgen an den Märkten. Als würde nicht jedes unbedachte Wort des Wirtschaftsministers die Probleme der Euro-Zone – und damit auch die Deutschlands – weiter vergrößern. Über eine Umschuldung Griechenlands spekuliert man nicht. Man macht sie einfach. Solange man sie aber nicht machen kann, sollte man auch nicht darüber spekulieren. Dass der Wirtschaftsminister diese einfache Wirtschaftsweisheit nicht kennt – oder sie einfach nicht beherzigt, weil er mit Blick auf die Wahl in Berlin ein bisschen auf Populismus macht – ist das erste Personalproblem.