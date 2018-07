Nicht jedem Wirtschaftsminister ist es vergönnt, die Märkte zu bewegen. Philipp Rösler hat es geschafft. Als er am Montag seinen Vorschlag für eine "geordnete Insolvenz Griechenlands" unter die Leute brachte, legten die Börsen einen regelrechten Rösler-Knick hin. Der Dax brach ein, der Euro stürzte ab , und Investoren warfen Anleihen der europäischen Krisenstaaten auf den Markt.

So weit das, was zu beobachten war. Nicht zu beobachten war die korrigierende Hand, die nun eingriff. Die Anleihehändler der Europäischen Zentralbank (EZB) gaben viele Millionen Euro aus, um die abgestoßenen Papiere aufzukaufen und die Märkte zu beruhigen. Denn noch am Vormittag musste die italienische Regierung an ebendiesen Märkten 11,5 Milliarden Euro aufnehmen.

Um die Grafik zu öffnen, klicken Sie bitte auf das Bild © ZEIT-Grafik

Rösler macht Radau – und hinter den Kulissen dämmt die EZB den Schaden ein . Damit ist das Dilemma umrissen, in dem Europas Notenbanker gerade stecken. Die Politik zieht sich aus dem Rettungsgeschäft zurück, und je mehr sie das tut, desto mehr Aufgaben müssen sie übernehmen. Sie kaufen Wertpapiere und retten Banken. Sie kontrollieren Finanzunternehmen und überwachen Staaten. Sie tun Dinge, die man bislang als Notenbanker einfach nicht tat. Der deutsche Chefvolkswirt der Bank, Jürgen Stark, mochte da nicht mehr mitmachen und trat zurück .

Auch sonst ist der Kurswechsel nicht gerade populär. Umfragen der Europäischen Kommission zufolge vertrauen nur noch 47 Prozent der Deutschen der EZB. Bundespräsident Christian Wulff warnte die Notenbank , der Ankauf von Staatsanleihen könne "allenfalls übergangsweise toleriert werden". Ben Bernanke, der Chef der amerikanischen Zentralbank, die mit ganz ähnlichen Problemen kämpft, musste sich vom republikanischen Präsidentschaftsbewerber Rick Perry kürzlich gar "Landesverrat" vorwerfen lassen.

Was die neue Linie mit dem Ruf der Geldhüter anrichtet, ist die eine Frage. Die andere, viel wichtigere Frage lautet: Was richtet sie mit dem Geld an?

Man kann davon ausgehen, dass sich Jean-Claude Trichet diese Frage sehr oft stellt. Trichet ist so etwas wie der Zeremonienmeister der Zentralbankzunft. Seit acht Jahren steht der Franzose an der Spitze der Europäischen Zentralbank, alle zwei Monate leitet er das Global Economy Meeting in Basel, wo sich die führenden Notenbankchefs der Welt treffen. Die Gespräche sind so geheim, dass nicht einmal Teilnehmerlisten veröffentlicht werden.

Am Wochenende tagte die Basler Runde wieder einmal, und Trichet sah etwas zerfurcht aus, als er am Montag das Ergebnis der Diskussionen verkündete: Die Notenbanker werden alles tun, um die Stabilität der globalen Wirtschaft zu sichern. Das bedeutet: Sie halten die Zinsen unten und kaufen weiter Staatsanleihen. Sie schütten also noch mehr Geld in die Welt. Seit vier Jahren fluten sie nun schon die Märkte – um nicht den Fehler zu wiederholen, den ihre Vorgänger vor achtzig Jahren während der Großen Depression begangen haben. Damals machten sie die Krise durch Geldentzug nur schlimmer.

Es ist Trichet anzumerken, dass ihm all das nicht leicht von der Hand geht. Sein Renommee gründet darauf, ein besonders harter Hund zu sein. In den neunziger Jahren trieb er den Franzosen die Inflation aus, man schimpfte ihn in seinem Heimatland einen "Preußen".