Böse Woche für Frankreichs Banken. Am Montag stürzten die Aktienkurse der drei Großen in den Keller: Société Générale und Crédit Agricole um mehr als 10 Prozent, BNP Paribas sogar um mehr als 12 Prozent. Tags darauf ging es fast im gleichen Tempo weiter. Damit hat sich ein Trend beschleunigt, der seit Jahresbeginn anhält und den Wert der drei Unternehmen regelrecht halbiert hat.

Dazu hat der Umstand beigetragen, dass die amerikanische Rating-Agentur Moody’s im Juni angekündigt hatte, ihre Bewertung der drei großen Banken ein Vierteljahr lang zu überprüfen. An diesem Mittwoch verkündete sie das Ergebnis: Die Kreditwürdigkeit von Crédit Agricole und Société Générale werde um je eine Stufe gesenkt. Geld zu leihen wird für die Institute also teurer, aber Frankreichs Banker geben sich gelassen: "Damit passt Moody’s seine Bewertung nur derjenigen der anderen Agenturen an", heißt es, und: "Wir würden dann ein Niveau erreichen, das dem der meisten Konkurrenten entspricht."

Ein Pfeifen im Wald; doch dieses ist dermaßen laut, dass kein Zweifel bleibt: Frankreichs Banker haben Angst. Wovor? Vor der Angst. Vor getwitterten Gerüchten zum Beispiel, wie sie kürzlich umliefen und einen Kurssturz der Société Générale auslösten . Und vor einer übertriebenen Bewertung zweier Risiken: Eines besteht darin, dass Europas Schuldenkrise im Wertpapierbestand französischer Banken verheerende Spuren hinterlassen könnte – und zweitens könnten ihnen die Dollars ausgehen.

Frankreichs Banken halten viele griechische Staatsanleihen , wie der europäische "Stresstest" Ende 2010 offenbarte. Seither haben sie den Haufen zwar ordentlich abgetragen, aber es bleibt noch viel übrig: der Société Générale immerhin 1,1 Milliarden Euro, der BNP Paribas gar 4 Milliarden Euro.

Rating-Agenturen Rating-Agenturen Rating-Agenturen bewerten die Bonität von Firmen und Staaten. Die Ergebnisse veröffentlichen sie in Form von Buchstaben-Zahlen-Kombinationen in 21 Abstufungen von AAA (zuverlässige Schuldner, beste Qualität) bis D (default, zahlungsunfähig). Den Gläubigern und Investoren geben diese Ratings an, wie wahrscheinlich es ist, pünktlich die Zinsen sowie das verliehene Geld zurückzubekommen. Nach dem Rating richtet sich der Zinssatz, den Länder für ihre Staatsanleihen auf dem Kapitalmarkt entrichten müssen. Für eine Bewertung zieht eine Rating-Agentur sowohl veröffentlichte Informationen als auch Interna wie Informationen über die zehn größten Kunden, Finanzpläne, die wichtigsten Wettbewerber und genaue Kosten- und Ertragsstrukturen heran. Mindestens einmal im Jahr wird das Rating aktualisiert. Die drei Großen Bevor Unternehmen am amerikanischen Aktienmarkt gezeichnet werden dürfen, müssen sie sich von zwei Rating-Agenturen bewerten lassen. Die einzigen drei Agenturen, die dafür von der Börsenaufsicht SEC zugelassen sind, sind Standard & Poor's (1941 aus der Fusion von Standard Statistics und Poor's Publishing entstanden); Moody's, die 1909 erstmals Analysen über US-Eisenbahnanleihen an Investoren verkauften, woraus sich der Markt für Rating-Agenturen entwickelte; und Fitch Ratings, eine Tochtergesellschaft der französischen Fimalac-Gruppe. Die EZB hat angekündigt, künftig neben dem Urteil der drei großen auch das der kanadischen Rating-Agentur DBRS (Dominion Bond Rating Service) einzubeziehen. DBRS hat bislang keine Andeutungen gemacht, die Bonität Griechenlands herabzustufen. Kritik Kritiker bemängeln an Rating-Agenturen generell, ihr Urteil sei nicht transparent. Nach der Hypothekenkrise wurden die Agenturen besonders dafür kritisiert, die "Ramschpapiere" amerikanischer Hypotheken zu lange positiv bewertet zu haben. In der Euro-Krise beanstanden Politiker, dass die Bonität Griechenlands, Spaniens und Portugals unberechtigt herabgestuft worden sei – jetzt gelten die Agenturen als zu streng. Die Urteile der Rating-Agenturen werden schnell zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung, da große Anleger unter Umständen nur Papiere mit gutem Rating halten dürfen. Das dient auch dem Anlegerschutz. Werden Anleihen aber herabgestuft, können Versicherungen und Banken zum Verkauf gezwungen sein, was die Krise verschärft. Die Verteidiger der Agenturen halten dagegen, dass diese nicht für die Ursachen der negativen Ratings verantwortlich seien.

Dann sind da noch italienische Staatspapiere; allein BNP Paribas besitzt welche im Wert von 24 Milliarden Euro und Crédit Agricole im Wert von mehr als 10 Milliarden Euro.

Jézabel Couppey-Soubeyran , Bankenexpertin an der Pariser Sorbonne, sieht in den daraus entstehenden Problemen eine Ironie des Schicksals: "Als sich vor knapp vier Jahren die Finanzkrise andeutete, flohen unsere Banken massiv in sichere Titel: Staatsanleihen. Damals machte niemand einen großen Unterschied zwischen griechischen, französischen oder auch deutschen Papieren." Diese "europäische Strategie" der Franzosen wurde sogar allenthalben gelobt. "Und jetzt übertreibt der Markt seine Bewertung", sagt ein Pariser Bankenvorstand. "Besonders die umlaufende Angst vor den italienischen Papieren ist unsinnig. Die sind ein gutes Investment. Italien hat doch gezeigt, dass es seine Verschuldung zurückfahren kann." Auch der Umstand, dass der Crédit Agricole eine griechische und der BNP Paribas eine italienische Bank gehört, erklärt für ihn die gegenwärtige Panik nicht.

Die drohende Liquiditätsklemme ist hingegen eine vertracktere Sache. Amerikanische Fonds ziehen sich bereits seit einigen Monaten aus französischen Bankenwerten zurück, eben wegen der zahlreichen Staatsanleihen aus Südeuropa, die diese in ihren Portfolios halten. Die Fondsmanager finden Norwegen, Kanada und Japan neuerdings deutlich sympathischer. Insgesamt regiert eine Furchtsamkeit, die Moody’s in einer soeben erschienenen Analyse mit einem Titel der Rolling Stones kommentiert: " Gimme shelter. " – biet’ mir Schutz. Misslich ist das für Frankreichs Banken, weil sie für ihre ausgedehnten Exportkredit- und Ölgeschäfte stets Dollars brauchen, viele Dollars, und das kurzfristig. "Wir haben keine viel größeren Liquiditätsprobleme als andere", heißt es von einem der betroffenen Bankhäuser, "aber das ist die alte Geschichte: Der Markt wird nervös, die Liquidität wird knapper, weshalb der Markt noch nervöser wird und die Liquidität noch knapper." Dabei stünde im Notfall immer noch die Europäische Zentralbank bereit.