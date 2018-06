Der Tag, an dem die internationale Politik in eine neue Dimension eintrat, lässt sich exakt bestimmen: Es war der 15. September 2008. Damals, vor genau drei Jahren, ging die amerikanische Investmentbank Lehman pleite. Seither jagt ein Großereignis das andere: Finanzkrise, Arabellion, Fukushima, immer wieder die EU-Schuldenkrise, Krieg in Libyen, um die wichtigsten zu nennen. In diesen drei Jahren ist die Politik schneller geworden, krisengetriebener und internationaler. Wenn das so bleibt, dann wandelt sich auch die deutsche Politik fundamental. Die Konturen des Neuen sind schon erkennbar.

Vom wild bewegten Heute aus gesehen ist erstaunlich, wie wenig sich das politische System der Bundesrepublik in den Jahrzehnten nach dem Krieg, sogar nach der Einheit geändert hatte: Der Bundespräsident war eine Art Hoheit des Politischen, der Außenminister der zweitwichtigste Mann der Regierung, der Verteidigungsminister eine mäßig bedeutende Figur, das Parlament ein Epizentrum der Demokratie, die CSU eine Großmacht deutscher Politik.

Beschleunigung, Internationalisierung und Dauerkrise jedoch haben die Struktur der Politik massiv verändert. Gewinner sind die operativen Ressorts, also jene Teile der Regierung, die Geld oder Truppen bewegen können. Dazu gehören natürlich das Kanzleramt und die Kanzlerin. Sie muss – und kann – bei internationalen Krisen strategische Entscheidungen treffen, die vom Rest der Republik nur noch nachvollzogen und allenfalls unter Inkaufnahme größter Schäden konterkariert werden können. Im Falle der Schuldenkrise schlägt sich schon ernst zu nehmender öffentlicher Widerspruch zum Kurs der Kanzlerin als Börsenbeben nieder, wirkt also kontraproduktiv.

Auch der Finanzminister, der vordem wenig mehr war als ein Sparmeister, ist heute ein internationaler Akteur erster Güte, mächtiger als je zuvor. Seine Worte bewegen Milliardensummen, seine Entscheidungen erst recht. Kein Wunder, dass Jürgen Trittin, der starke Mann der Grünen, durchblicken lässt, er wolle in einer künftigen rot-grünen Koalition lieber Wolfgang Schäuble beerben als Guido Westerwelle. Schließlich gewinnt als Teil eines allmählich entstehenden internationalen Gewaltmonopols und als schnelle Krisenreaktionskraft der Verteidigungminister. Er bestimmt in Sachen Krieg und Frieden das Wollen des Landes, indem er das Können der Bundeswehr definiert.

Verlierer der Entwicklung sind all jene, die eher repräsentative Ämter innehaben. Dass der Bundespräsident seit einiger Zeit kaum noch von Belang ist, liegt nicht allein an den schwachen Politikern Horst Köhler oder Christian Wulff. Wer in diesen schnellen, harten, globalen Zeiten nicht operativ eingreifen kann, dessen Reden sind eben auch bedeutungslos. Worte, für die einer nicht mit Taten einstehen muss, will in Wirklichkeit keiner hören. Wahrscheinlich braucht es einfach auch den operativen Druck, um geistig auf Höhe der Wirklichkeit zu bleiben, wer nicht handelt, wird nicht klüger, jedenfalls nicht in der Politik. Auch deshalb wirkten Wulffs späte Einlassungen zum Euro so beliebig.

Die Banalität des Repräsentativen trifft in abgeschwächter Form auch den Wirtschaftsminister, der seit eh und je viel zu reden, aber wenig zu sagen hat. Heute verpufft er ganz – es sei denn er stellt sich quer. Dass Philipp Rösler Wirtschaftsminister ist, wurde erst spürbar, als er öffentlich gegen die Griechenlandpolitik der Kanzlerin anging . Querstellen ist aber in der Politik, zumal in der modernen Hochgeschwindigkeits- und Krisenpolitik, ein Mittel, das man nur selten anwenden kann, es ist im Grunde überhaupt keine richtige Regierungspolitik, sondern der Beginn von Opposition.