Essen ist Illusion. Das gilt nirgendwo mehr als in der industriellen Produktion von Nahrungsmitteln. Was sich Verbraucher nicht alles einbilden oder wenigstens einreden lassen: glückliche Kühe, kreisrunder Vorderschinken, gesunde Zuckerbomben und Markensoßen aus liebevoller Handarbeit. Seit vergangener Woche ist diese Liste um eine Illusion reicher. Die Illusion, ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) in Luxemburg halte unsere Honige – und damit das gesamte Lebensmittelsortiment – frei von Gentechnik, sofern diese nicht klar auf der Verpackung deklariert ist.

Und wo steht das schon drauf? Ist ja auch nicht gerade populär. Immer wieder spricht sich in Umfragen eine deutliche Mehrheit der Deutschen gegen die Anwendung von Gentechnik aus. Viele dürften sie für eine exotische Nischentechnologie halten, auf die man in Landwirtschaft und Nahrungsmittelproduktion genauso gut verzichten könnte. Schließlich scheint im Lebensmittelregal nichts davon anzukommen. Dem widersprechen Schätzungen von Experten: 50, 60 oder gar 80 Prozent aller Artikel in einem typischen Supermarkt seien bei irgendeinem Herstellungsschritt mit der Technologie in Berührung gekommen. Die Zahlen schwanken ganz enorm. Zwar halten Lebensmittelexperten einen überraschend hohen Anteil für realistisch. Aber in Wahrheit weiß es niemand so richtig. »Dazu haben wir keine Angaben«, sagt der Sprecher von Bundesverbraucherschutzministerin Ilse Aigner und fügt hinzu: Eine Analyse müsse wohl ganz unten beginnen, »also bei Vitaminen, Zucker, Milch, Tierfutter...«

Drehen wir also eine Runde durch einen typischen deutschen Supermarkt: An welcher Stelle könnten gängige Lebensmittel mit Gentechnik in Berührung gekommen sein? Enthalten sie gar Spuren von transgenen Organismen? Und falls ja – warum ist es trotzdem völlig legal, dass uns die Etiketten oftmals nichts davon verraten ?

Das Brotaufstrich-Regal – Als Konsequenz aus dem Honigurteil des EuGH könnte die Auswahl schrumpfen. Der Nulltoleranzidee folgend, hatten die Luxemburger Richter im Sinne eines Augsburger Imkers geurteilt: Enthält Honig auch nur einen einzigen Pollen einer hierzulande nicht zugelassenen, genveränderten Sorte, dann darf er ohne eigene Zulassung nicht verkauft werden. Nichts zu tun hat das Urteil mit Gesundheitsrisiken (darauf gab es keine Hinweise) und der Möglichkeit, dass der Pollen sich noch verbreiten könnte (kann er definitiv nicht).

Gentechnik Nahrungsmittel Kennzeichnung Infobox Das Siegeldilemma Was steckt drin? Klarheit schaffen wollte die Bundesregierung mit dem 2009 eingeführten Siegel »Ohne Gentechnik«. Betriebe können sich freiwillig darum bewerben. Vergeben wird die grüne Raute vom Verband Lebensmittel ohne Gentechnik. Die Negativkennzeichnung darf nur auf Erzeugnissen prangen, die keinerlei transgene Bestandteile enthalten. Allerdings ist dieses Verbot nicht absolut. Daher erfährt das Siegel ähnliche Kritik wie sein gesetzlich vorgeschriebenes Gegenteil. Positivkennzeichnung Die Positivkennzeichnung ist nach geltendem Recht europaweit für alle Lebensmittel verpflichtend, die genveränderte Organismen oder Bestandteile davon enthalten oder daraus hergestellt worden sind. Ihre Verpackung muss den Hinweis tragen »gentechnisch verändert« oder »aus gentechnisch verändertem ... hergestellt«. Auch diese Kennzeichnung wird kritisiert, weil viele Ausnahmen zulässig sind: So wird generell eine Verunreinigung mit zugelassenen genetisch veränderten Organismen bis zu einem Anteil von 0,9 Prozent toleriert. Zusatz- und technische Hilfsstoffe, die gentechnisch gewonnen wurden, müssen nicht ausgewiesen werden. Prozesskennzeichnung Erst eine absolute Prozesskennzeichnung würde transparent machen, ob ein Lebensmittel bei der Herstellung je mit Gentechnik in Berührung gekommen ist. Eine »Nulltoleranz«-Lösung ohne Schwellenwert wäre jedoch unpraktikabel, denn moderne Analytik fände fast immer etwas. Generell hat die Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag eine Prozesskennzeichnung vereinbart. Ob, wann und wie diese umgesetzt wird, ist indes unklar. Denn das zuständige Bundesministerium für Verbraucherschutz drängt auf eine EU-weite Regelung. »Ein deutscher Alleingang würde nicht von Erfolg gekrönt sein, da wir einen europäischen Lebensmittelmarkt haben«, erklärt der Sprecher des Ministeriums, Holger Eichele. In Brüssel habe Deutschland für diese Forderung aber bislang nicht die Unterstützung anderer EU-Staaten.

Da vier von fünf Gläsern Honig aus dem Ausland enthalten und in Übersee genveränderte Pflanzen weitverbreitet sind, muss man davon ausgehen, dass solcher Pollen keine Seltenheit ist. Aber auch in Nussnougatcreme und Marmelade könnte Gentechnik enthalten sein, speziell im Zucker (siehe unten: süße Quengelware ).

Die Gemüsetheke – »Grüne Gentechnik« , also die Veränderung von pflanzlichem Erbgut, ist paradoxerweise just bei Tomate, Salat und Co. ausgeschlossen. In Deutschland müsste jedes transgene Gemüse einzeln auf Unbedenklichkeit geprüft und für den menschlichen Verzehr zugelassen werden. Keine einzige genetisch veränderte Speisesorte besitzt derzeit diese Zulassung, nur eine Industriefrucht. Es ist die Kartoffel Amflora, die allerdings nur für die chemische Industrie angebaut werden soll.