ZEIT: Frau Grütters, Herr Schmitz, in den frühen neunziger Jahren, in denen Sie beide hier in Berlin begannen, Kulturpolitik zu machen, war die Erwartung an Berlin, insbesondere an seine Kultur , hoch: Welche Hoffnungen haben sich erfüllt, und wo ist Berlin hinter seinen Möglichkeiten zurückgeblieben?

André Schmitz: Wir haben nach der Wende lange um den Bestand der Berliner Kultureinrichtungen gerungen: Welche von den Institutionen in Ost und West kann Berlin noch finanzieren? Braucht Berlin drei Opernhäuser? Der Super-GAU war die Schließung des Schiller-Theaters , dies hat jahrelang als traumatisches Erlebnis der Berliner Kulturszene nachgewirkt. Aber ich muss sagen: Jetzt steht die Kulturlandschaft Berlins glänzend da. In den letzten fünf, sechs Jahren hat es außerdem eine Konsolidierung gegeben, durchaus auch mithilfe des Bundes, was ich gerne anerkenne.

ZEIT: Frau Grütters, der Bund hat sich nach der Wende in der Berliner Kulturpolitik erheblich engagiert. Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden?

Monika Grütters Stellvertretende Vorsitzende der Berliner CDU. 1995 bis 2005 Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses. Seit 2005 sitzt sie im Bundestag und ist Vorsitzende des Kulturausschusses

Sabine Grütters: Es gibt positive wie negative Erfahrungen. Wir haben das Land Berlin mehrfach entlastet, zum Beispiel durch die Übernahme der Akademie der Künste und der Kinemathek zum Bund. Dies geschah, um im Berliner Kulturhaushalt Spielraum zu schaffen, damit Berlin modellhafte Kulturstrukturen entwickelt wie zum Beispiel eine Opernstiftung. Das ist nicht geschehen.

Schmitz: Dem widerspreche ich ausdrücklich.

Grütters: Diese Opernstiftung ist eine Enttäuschung. Der Stiftungsrat ist mittelmäßig besetzt, die Zuschüsse an die Häuser wurden abgesenkt.

Schmitz: Frau Reim, die Intendantin des RBB, ist Mitglied, genauso wie ein ehemaliger Intendant der Münchner Oper, Sir Peter Jonas, der Berliner Finanzsenator, der Regierende Bürgermeister – alles mittelmäßige Gestalten?

Grütters: Ein solcher weltweit einmaliger Stiftungsrat müsste auch mit Weltklasse-Opernexperten besetzt sein. Warum ist beispielsweise Gerard Mortier nicht dabei?

André Schmitz Mitglied der SPD, kam 1992 nach Berlin als Verwaltungsdirektor der Berliner Volksbühne. Von 2001 bis 2006 leitete er die Senatskanzlei, seither ist er Wowereits Staatssekretär für Kultur

Schmitz: Mortier wollte Intendant aller drei Opern in Berlin werden; das war seine Forderung. Es war richtig, dass wir das nicht erfüllt haben. Wir wollen die Vielfalt der Opern.

Grütters: Ich muss das Kulturengagement des Bundes in Berlin immer wieder verteidigen: Meine Hauptaufgabe besteht darin, den enormen Anteil der Bundeskulturpolitik für Berlin zu rechtfertigen. Mehr als 40 Prozent – 420 Millionen Euro – des Haushalts des BKM gehen nach Berlin – aus gutem Grund! Aber vom Land Berlin erwarte ich, dass die Hauptstadt sich als kultureller Mittelpunkt versteht, der allen dient.

Schmitz: Das tut die Hauptstadt.

Grütters: Im Gegenteil: Der Regierende Bürgermeister fällt hauptsächlich dadurch auf, dass er ständig die Hand aufhält. Kaum hatten wir den Haushalt wie oben beschrieben entlastet, wollte er, dass wir die Staatsoper komplett übernehmen – gegen jede verfassungsrechtliche Logik. So etwas geht natürlich nicht. Und trotzdem: Wir haben wieder geholfen, mit 200 Millionen für die Sanierung des Hauses, aber mit der Maßgabe, 100 Millionen in die Opernstiftung zu investieren, weil das ja vorher nicht geschehen war.

Schmitz: Ich glaube, dass die Bundeshauptstadt kulturell durchaus das erfüllt, was die Frau Kollegin da einfordert. Wenn ich mit Leuten aus dem Auswärtigen Amt rede, dann sagen die mir: Das beste Werbemittel für Deutschland im Ausland ist Berlin, gerade wegen seiner faszinierenden Kulturszene, wegen seiner Weltoffenheit, wegen der 6.000 bildenden Künstler, die hier leben.

Grütters: Das habe ich nie infrage gestellt.