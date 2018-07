Der Wildwechsel rund um die Berliner Philharmonie ist eine Attraktion – besonders im Herbst, wenn für Fuchs und Hase im nahen Tiergarten keine Grillabfälle mehr zu holen sind und der Müll an Saft und Kraft verliert. Füchse werden hier, inmitten der Stadt, tatsächlich regelmäßig gesichtet, Kaninchen, Waschbären, Wildkatzen (könnte man diesen Haus-Zoo nicht in das philharmonische Education-Programm integrieren?). Nur die Wildschweine fehlen, und die Marder zieht es traditionell auf die andere Seite, zum Parkplatz unter dem Intendantenbüro. Der verspricht einfach mehr schmackhafte Schläuche, Gummidichtungen und Zündkabel.

Seit einem Jahr residiert Martin Hoffmann in diesem Büro, und der Parkplatz ist ihm ein Gräuel. Drinnen so viel kühles, klares Design – und draußen eine Sechziger-Jahre-Tristesse, als kämen gleich Karajan und Wolfgang Stresemann persönlich um die Ecke, zum Unkrautjäten. Ein Erweiterungsbau der aus allen Nähten platzenden Philharmonie soll in Planung sein, ein neues Foyer, das den Scharoun-Bau endlich zum Potsdamer Platz hin öffnet. Bislang dreht Berlins prominentester Konzertsaal der Stadt ja das Hinterteil zu, ein Relikt aus Mauer-Zeiten. Sprechen möchte Hoffmann über diese Pläne nicht, aber die Absurdität des Status quo plagt ihn schon. Eine Telefonzelle ohne Telefon, die nicht beseitigt werden darf, ein Fernseher, an dem die Strippen baumeln, damit man nur ja nicht auf die Idee kommt, er sei Hans Scharouns Idee gewesen – tief bohren sich die Daumenschrauben des Denkmalschutzes hier ins Fleisch der Zukunft.

Hoffmann ist 52 und sieht aus, als liefe er Marathon oder betriebe Höhenbergsteigen: fast mager, immer ein bisschen durch den Wind. Das gibt ihm, bei allem Quecksilberfunkeln in den Augen, etwas Sphinxhaftes und leicht Absentes. Visionen kenne er keine, sagt er, »ich habe versucht, das Orchester zu verstehen, ich habe viel zugehört«. Seine erste Amtshandlung? Gespräche mit den »philharmonischen Engeln«, den ehrenamtlichen Helfern im Eingangsbereich, um die Nöte und Sorgen des Publikums kennenzulernen. Und einen Fotoband hat er in Auftrag gegeben, Jim Rakete porträtiert die Berliner Philharmoniker, jeden einzeln: »Ich wollte die Musiker mehr ins Schaufenster stellen. Ich wollte unseren Respekt ausdrücken vor denjenigen, die es sind.« Solche Projekte stoßen bei den philharmonischen Mimosen selten auf spontane Begeisterung. »Darüber habe ich nicht so wahnsinnig lange diskutiert.«

Wenn Hoffmann über das Orchester spricht, zieht er gern Vergleiche zu anderen Topmarken, dem FC Bayern etwa (was ihm schwer verübelt wurde) – oder dem Computergiganten Apple: »Wenn wir auf Apple schauen, dann waren es Hardware-Entwicklungen, die zu inhaltlichen Explosionen geführt haben.« Heißt das nun, dass die Zukunft per se am Tropf der Technik hängt? Dass klassische Musik jede kommunikative Plattform nutzen muss, um sich zu »verbreiten« und zu überleben? Oder dass er, der studierte Jurist und gelernte Medienmanager, lieber auf Facebook und Twitter setzt als auf Abonnements und Einführungsveranstaltungen? Bei Facebook und Twitter haben die Berliner Philharmoniker die Nase derzeit ganz weit vorn, 234.042 Personen »gefällt das« , 17.343 Followers gibt es, Tendenz steigend. Da kann die Konkurrenz einpacken. Und während die unter 50-Jährigen, um die man sich so verzweifelt bemüht, mal hierhin zappen und mal dahin, kriegt es der Musikliebhaber alten Schlags langsam mit der Angst: Sind das noch seine Philharmoniker?