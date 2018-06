Diese Geschichte hätte sich wahrscheinlich nicht mal Käpt’n Blaubär ausdenken können, der größte Seemannsgarnspinner der jüngeren deutschen Geschichte: Das kleine Arschloch, der alte Sack und Adolf, die Nazi-Sau, kommen ins Museum. Nicht als Besucher, um dort schmutzige Witze zu reißen, nein, sie sind selbst die Kunst. Wie konnte es so weit kommen?

Nun, Walter Moers, der Erfinder der drei politisch völlig inkorrekten Nervensägen, ist einer der erfolgreichsten deutschen Zeichner und Schriftsteller der letzten beiden Jahrzehnte. Ohne seinen inzwischen inflationär verbreiteten Bären ist eine Kindheit nach 1988 gar nicht denkbar. Sein Adolf hat die ganzen Nazi-Filmklamotten von Mein Führer bis zum Untergang präfiguriert. Und sein kleines Arschloch mit der großen Knollennase ist die Symbolfigur der neunziger Jahre: großmäulig, verantwortungslos, enthemmt. Der Titel eines Moers-Comics von 1993 liest sich heute wie eine Prophezeiung: Der alte Sack, ein kleines Arschloch und andere Höhepunkte des Kapitalismus .

Aber das allein würde noch nicht die erste Werkschau mit Zeichnungen, Gemälden, Skulpturen, Filmen rechtfertigen, die nun die Ludwig-Galerie im Schloss Oberhausen dem 1957 geborenen Mönchengladbacher ausrichtet. Denn seien wir ehrlich: Die paar Striche, mit denen Moers seinem kleinen Provokateur Gestalt verlieh, machen noch keine Kunstgeschichte. Der Künstler selbst, als Zeichner Autodidakt, fand selbst schon immer, dass handwerkliches Können nicht seine starke Seite sei. Aber das war erstens, wie seine späteren, vor allem von Gustave Doré inspirierten Werke zeigen, gelogen. Und ist zweitens auch nicht so wichtig, weil Moers hat, was vielen zeitgenössischen Künstlern abgeht: eine schier unendliche Fantasie. Irgendwann wurde ihm die finanziell lukrative Welt der bösen Comics zu eng, und er erfand eine ganz neue Art der fantastischen Literatur, in der Fhernhachen, Stollentrolle und Schrecksen durch Wälder voller Riesenumfen und Senfklappern irren, während auf dem Friedhof der Ausgestoßenen die Grabsteine aus Seife beim ersten Regen vergehen. Zamonien heißt der Kontinent, auf dem all das möglich ist; Moers hat ihn in mehreren Romanen beschrieben und mit altmeisterlicher Akkuratesse immer wieder gezeichnet.

Nachdem der letzte Zamonien-Band bereits vier Jahre zurückliegt und es seltsam still um den Unerschöpflichen wurde, musste man fast Sorge haben, dass ihm schließlich doch nix mehr einfallen wollte. Doch nun ist für den 5. Oktober ein neuer Roman angekündigt, Das Labyrinth der träumenden Bücher . Die Ludwig-Galerie wird auch daraus Figuren und Szenen quasi wasserfarbenfeuchtfrisch präsentieren – nach 20 Jahren Anlauf sind echte Moerse nun schon im Moment ihres Entstehens museumsreif.

Vom 25.9. bis zum 8.1.2012; www.ludwiggalerie.de