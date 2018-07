Bornholm. Mensch-ärgere-dich-nicht in der Datscha

Die Ostsee ist für uns immer die Südsee gewesen. Grüne Kiefern, weißer Strand, azurblaues Meer. Die Sommer an der Ostsee zogen sich selig dahin wie das Wohltemperierte Klavier von Bach, voll erhabenem Gleichmuts. Hier bekamen wir immer dasselbe in höchster Qualität, nie zu heiß, nie zu kalt, nie zu windig. Auf unserer Lieblingsinsel Bornholm sind diese Vorzüge der Ostseelandschaft überdies ganz unbehelligt von Strandcafés, Kurpromenaden und ähnlich überflüssigen Annehmlichkeiten zu genießen.

Wie jede echte Naturschönheit hat allerdings auch die reine Ostseeschönheit eine Kehrseite. Wenn es außer der unverfälschten Natur nichts zu bewundern gibt, sollte es besser nicht regnen. Ein grauer Strand, halbmeterhohe Pfützen auf den Waldwegen, Schuhe, die nie mehr richtig trocken werden...

Ein solcher Urlaub ist ohne Internetcafé und Teenie-Disco eine echte Herausforderung. Die Feriendatscha wird unfreiwillig zum Zentrum der wochenlangen Sommerfrische, die unter solchen Bedingungen kaum noch so zu nennen ist. Schon morgens im Bett hört man das Geprassel der Tropfen, das die Tage so zuverlässig begleitet wie der eigene Herzschlag. Der Ausflug zum Eisverkäufer ist schnell erledigt, die Spiele sind bald alle schon zehnmal gespielt, auch das Ukulelespiel hilft nur über die ersten fünf Regentage. Dann regnet es aber noch weiter. Die Fähre, die einen zurück in die Zivilisation bringen könnte, ist von all den anderen Urlaubsflüchtlingen schon belegt. In der Zeitung bewundern wir die Sonne, die auf der Wetterkarte über dem Mittelmeer brütet. Wer da jetzt sein könnte...

Von Iris Radisch