Verblüffend, wie die Kunst hier über sich hinauswächst. Wie sie locker den Hamburger Bahnhof füllt, diese gewaltige Museumshalle in Berlin, in der sonst selbst große Skulpturen verzwergen. Jetzt aber wünschte man, der Raum wäre viel weiter, höher, offener. Am besten fort mit den Stahlträgern, weg mit dem Dach! Blick frei auf den Himmel! Nur ein solcher Raum, ein unendlicher, wäre angemessen für die Kunst des Tomás Saraceno.

Saraceno ist ein Welten- und vor allem ein Wolkenwanderer. Er ist Künstler und Architekt, Forscher, Ökologe, Gesellschaftstheoretiker, in den Museen ebenso daheim wie in den Laboren der Nasa. Oder richtiger: Er ist das alles und ist nichts davon. Am liebsten wäre er nirgendwo zu Hause. Denn wenn er nur könnte, würde er schon heute entschweben und das irdische Klein-Klein, alle Denkschablonen und erst recht den ewigen Pessimismus hinter sich lassen. Saraceno träumt von einem neuen Himmel – und meint es auf verspielte Weise furchtbar ernst.

Ein Stück von diesem Himmel ist nun in Berlin zu besichtigen, viele riesige Kugeln aus Plastikfolie hat Saraceno dort an Wänden und Decke vertäut, viele Gespinste aus Gummiband aufgespannt, und überall baumeln Wüstenpflanzen. Wer möchte, kann in einige der Ballons hineinklettern, über eine steile Treppe geht’s hinauf, rasch die Schuhe abgestreift und hinein ins Vergnügen: Alles schwankt, federt, wogt – die eben noch stabile Museumswelt löst sich auf, wird weich, beweglich und ein wenig unheimlich. Denn ob die Folie hält, ob sie mich und all jene trägt, die auch noch hineinwollen in Saracenos durchsichtige Schwabbelwabbel-Kunst? Beim ersten Schritt hinein in seine Sphären ist es tatsächlich so, als beträte man Wolken – ein großes Nichts, nur nicht so feucht.

Das mögen manche läppisch finden: wieder so eine Groß- und Kleinkinderbespaßung im Hamburger Bahnhof, werden sie sagen. Andere werden sich über den Epigonen Saraceno echauffieren, der sich großzügig bei den utopischen Architekturfantasien des 20. Jahrhunderts bediene, ohne eigene Ideen beizusteuern. Und beiden wird man recht geben: Ja, diese Kunst ist ungemein vergnüglich, und ja, sie begeistert sich für die Utopien von Buckminster Fuller, Frei Otto oder Yona Friedman. Doch interessiert sich Saraceno keineswegs nur für die Formen und Strukturen, und das unterscheidet ihn deutlich von vielen anderen Gegenwartskünstlern, die in den letzten Jahren fleißig die Nachkriegsmoderne neu entdeckten. Anders als diesen geht es Saraceno nicht ums Zitatespiel und noch weniger um lässige Gesten, modisches Camp-Gehabe oder irgendeine Art von Modernekritik. Dieser Künstler ist nicht cool, er glüht für etwas: Er hofft auf einen neuen Raum, auf eine veränderte Gesellschaft – und sucht in der Technik einen Verbündeten.

In Argentinien, seiner Heimat, hatte er mit dem Architekturstudium begonnen, später kam er nach Frankfurt an die Städelschule, und der legendäre Peter Cook wurde zu seinem Lehrer. Vor zwei Jahren dann besuchte er die Space University der Nasa und lernte dort am eigenen Leib, was Schwerelosigkeit bedeutet: An 20 Parabolflügen nahm er teil, je eine halbe Minute lang war er frei von allem, was uns sonst hält – und seither sehnt er sich nach einer Form für diese Freiheit.

Mit weit aufgerissenen Augen schwärmt er von Ballons, die so leicht sind, dass sie an sonnigen Tagen von allein aufsteigen und ohne Weiteres ein, zwei Menschen mit sich tragen können. Oder wie wäre es mit einer Sphäre für große Gruppen mit einem Durchmesser von 1,3 Kilometern? Auch so ein Riesending könnte fliegen, erklärt Saraceno. Allein durch den Atem der Menschen steige die Temperatur im Inneren um ein paar Grad an, sodass die Luft in der Sphäre wärmer sei als die Außenluft – und also die Kunstblase zu schweben beginne. Nur Spinnerei? Vor hundert Jahren, sagt er, hätte sich ja auch niemand vorstellen können, dass heute Abertausende Flugzeuge kreuz und quer über den Globus fliegen. »Alles, was unmöglich ist, kann noch erreicht werden«, das hat Jules Verne gesagt, einer seiner Helden.