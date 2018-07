Die Frage: Während eines mehrmonatigen Projekts im Ausland hat sich Katharina in Carlos verliebt und eine leidenschaftliche Affäre mit ihm erlebt – am Ende auch durchlitten, denn sie ahnte schon, was auf sie zukommen würde.

Carlos hatte ihr reinen Wein eingeschenkt. Er sei verheiratet, für ihn müsse an dem Tag Schluss sein, an dem sie beide ins Flugzeug nach Hause stiegen, sie seien doch Profis und erwachsene Menschen. Es müsste längst vorbei sein, aber es ist nicht vorbei. Wie kann ich es schaffen, nicht mehr an ihn zu denken?, fragt sich Katharina. Ich muss ihn aus meinem Kopf kriegen. Irgendetwas hat mich so stark berührt, wie ich es noch nie zuvor erlebt habe. Was soll ich nur tun, um ihn endlich loslassen zu können?

Wolfgang Schmidbauer antwortet:Goethe mahnt: Ich besaß es doch einmal, was so köstlich ist, dass man doch zu seiner Qual nimmer es vergisst. Unser Gedächtnis bemüht sich, unangenehme Erinnerungen zu löschen, nicht jedoch angenehme.

Anscheinend muss Katharina ein idealisiertes Bild des unvergleichlichen Carlos festhalten, um ihr Selbstgefühl zu stützen. Sie stellt an neue Männer eine unmögliche Forderung: Diese müssen bei der ersten Begegnung so viel Glück garantieren, wie sie es mit Carlos in einigen Monaten durchlebt hat. Katharina sollte also nicht warten, bis die Ikone aus ihrem Kopf verschwindet, sondern zusehen, dass aus Schnappschüssen, die, für sich gesehen, noch kein ordentliches Bild geben, eine neue Ikone entsteht.