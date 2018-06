Mein Leben hat sich verändert. Neuerdings habe ich einen Hund, aus dem Tierheim. Alle, die meinen Hund sehen, sagen: "Wahnsinn. Der Hund sieht ja genauso aus wie du." Es stimmt, es ist wahr. Die Frisur, der Gang, die Nase, alles. Als ich den Hund kaufte, war mir nicht klar, dass ich offenbar nach einer idealisierten Version meiner selbst suchte. Der Hund ist, abgesehen von der unbestreitbaren Ähnlichkeit, zweifellos süßer als ich, geduldiger, sportlicher, er ernährt sich regelmäßiger... man muss auch über den Stuhlgang sprechen. Ähnlich wie im Leben frischer Eltern spielt im Leben des Hundebesitzers der Stuhlgang des Schützlings eine Rolle, die Außenstehende schwer begreifen. Ekel muss einem fremd sein. Man muss es aufsammeln.

Wenn Grüne, Ökologen, NGOs über "Natur" sprechen, lache ich nur. Was wisst ihr über Natur, wenn ihr keinen Hund habt? Natur ist Scheiße. Wenn es stinkt, dann ist es Natur, ihr ahnungslosen Romantiker. Wenn der Plastikbeutel in der Jackentasche aufgeht und Stuhlgang sich in der Jackentasche ausbreitet, dann hat Natur gegen Chemie gesiegt. Das Folgende sind Auszüge aus einem aktuell viel diskutierten Buch über das Natürliche (Seite 13 bis 16). Ich habe es von Mensch auf Hund umgeschrieben.

"Ich streichle also gerade meinen Hund. Es kann vorkommen, dass er minutenlang daliegt und alles geschehen lässt. Meistens liegt er auf dem Rücken, weil diese Rasse oft Rückenschmerzen hat. Ich kann mich in meinen Hund so gut reinfühlen, dass ich davon auch Rückenschmerzen kriege. Dass er einfach so daliegt, ist, glaube ich, für ihn neu. Ich wiederhole alles, was ich kann, mal in schnellerem und dann in langsamem Rhythmus. Alles geht wie von allein, wie auf Droge. Wenn wir mitten dabei sind, vergesse ich Zeit und Raum. Das ist der einzige Moment am Tag, wo ich abschalten kann. Ich glaube, dass es eher am Atmen als am Hund an sich liegt. Im Gegensatz zu dem, was meine Mutter wollte, habe ich in der Therapie über die Jahre gelernt, dass ich auch ein Hundefreund bin.

Wenn ich das Gefühl habe, dass es jetzt aber auch mal reicht mit der Bedienung, höre ich langsam auf. Das versteht er immer richtig und kümmert sich dann sehr dankbar um mich. Der Hund untersucht mich Millimeter für Millimeter, wie ein Frauenarzt. Besser, man hat wenigstens am gleichen Tag geduscht. Der Hund nimmt meine Hand. Ich weiß genau, was das bedeutet. Er möchte, dass ich mit ihm Gassi gehe. Gassi gehen, das mache ich für mich alleine nie. Meine Mutter hat mich sehr feministisch erzogen. Ich glaube, da ist irgendwas schiefgelaufen in der Erziehung. Wenn wir den ganzen Tag nicht Gassi waren und ich manchmal dieses heimliche Kratzen an der Tür gehört habe, tut mir das richtig weh, ich will es aber nicht wahrhaben und denke lieber, ich habe einen Pilz oder eine Blasenentzündung. Dann gebe ich Vollgas. Der Hund guckt ganz genau zu, wie ich alles abrufe, was ich je übers Gassigehen im Internet gesehen habe. Ich mache kreisende Bewegungen mit der Hundeleine, ich klappe die Wohnungstür auseinander, reibe mich dazwischen, wenn ich sehe, wie sehr den Hund das erregt, erregt es mich zurück. Ich mache die Wohnungstür so weit auseinander, wie es geht. Der Hund rutscht nach vorne und peitscht ein paarmal mit seinem harten Schwanz gegen die Hundeleine."

Dies war ein Auszug aus Schoßgebete von Charlotte Roche , einem Buch über Natur, erstmals in einer jugendfreien, für den Schulgebrauch und für schamhafte Menschen geeigneten Fassung. Über den Stuhlgang des Hundes ein andermal mehr.

